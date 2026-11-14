„Sodra“ tuština šių gyventojų banko sąskaitas: nuskaityti pinigus gali net neįspėjusi?

Su tokia situacija susidūręs savarankiškai dirbantis vyras piktinasi, kad apie galimą mokėjimo tvarkos pažeidimą nebuvo tinkamai informuotas, o pinigai buvo nurašyti be papildomo įspėjimo telefonu.
Tuo metu „Sodra“ aiškina, kokių sąlygų privalo laikytis įmokų mokėjimą atidėję gyventojai ir kodėl net viena laiku nesumokėta įmoka gali lemti visos skolos išieškojimą.
„Sodra“ nuo sąskaitos nuskaitė pinigus
Į naujienų portalą kreipėsi skaitytojas Tomas (vardas pakeistas), kuris pasakojo, kad dirba pagal individualią veiklą (IV). Vyriškis dalijosi, kad yra sutaręs, jog įmokos „Sodrai“ būtų atidėtos ir įmokas už praėjusius metus mokės dalimis.
Visgi praėjusią savaitę atsidaręs banko sąskaitą Tomas sulaukė nemalonios staigmenos. Pasirodo, „Sodra“ nuskaitė visą įmokų sumą, kurią vyriškis turėjo mokėti kas mėnesį dalimis.
„Nuo pat birželio pradžios kas mėnesį mokėjau atidėtas „Sodros“ įmokas ir nesulaukiau jokio žmogiškumo bei supratimo. Lapkričio 9 d. „Sodra“ iš manęs nurašė visą likusią mokėti sumą“, – dalijosi skaitytojas.
Vyriškis iš karto paskambino į „Sodrą“, tačiau jos specialistai nurodė, kad nuskaitymas įvyko dėl neteisingo įmokų mokėjimo.
„Turėjau kas mėnesį mokėti ir atidėtas įmokas ir papildomai į tą sumą įtraukti einamojo mėnesio sveikatos draudimo sumą. Pabrėžiu, kad apie tai nebuvau pilnai informuotas, kiekvienais metais šias įmokas atlikdavau atskirais mokėjimais“, – aiškino pašnekovas.
Jis piktinosi, kad „Sodra“ nepaskambino ir tinkamai neinformavo, kaip turėtų būti atliekami mokėjimai.
„Minėjo, kad siuntė laišką apie įspėjimą, o aš nesureagavau į laišką. Kur čia sureaguosi, kai pašto dėžutėje ateina pilna laiškų kas dieną. Gal paprasčiau paskambinti ir informuoti? Atėjęs į darbą supratau, kad aš čia toks ne vienas, daugelis patyrė šią neteisybę.
Aš nesuprantu, kaip žmogus mokantis kiekvieną mielą mėnesį įmokas ir keletą kartų atskirų mokėjimų padarantis einamojo mėnesio sveikatos draudimo mokestį gali sulaukti tokios bausmės. Nežmogiška, o ypač išgirdus, jog šiuos veiksmus jau atlieka nebe pats žmogus, o kompiuteris“, – piktinosi Tomas.
Neatleidžia nuo einamųjų įmokų mokėjimo
„Sodros“ patarėja komunikacijai Malgožata Kozič pažymėjo, kad skolos atidėjimas jau yra pagalba žmogui, kuris laiku nesumokėjo įmokų. Jam suteikiama galimybė visą susidariusią skolą sumokėti dalimis, tačiau tai neatleidžia nuo einamųjų įmokų mokėjimo.
„Toks susitarimas įpareigoja abi puses. „Sodra“ leidžia skolą grąžinti pagal grafiką, o gyventojas įsipareigoja jo laikytis ir laiku mokėti einamąsias įmokas. Šios sąlygos nurodytos sprendime dėl skolos atidėjimo. Pareiga mokėti einamąsias įmokas išlieka“, – komentavo pašnekovė.
M. Kozič paaiškino, kad kai žmogus pats moka privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas, atidėjimo laikotarpiu jis turi sumokėti ir pagal grafiką numatytą skolos dalį, ir einamojo mėnesio PSD įmoką.
„Jas galima sumokėti vienu arba keliais pavedimais, naudojant įmokos kodą 444. Taigi atskirais pavedimais galima mokėti ir toliau. Svarbu, kad iki nustatytų terminų būtų sumokėtos abi sumos“, – pridūrė ji.
Tačiau kai žmogus nesilaiko mokėjimo grafiko arba laiku nesumoka įmokos, į asmeninę „Sodros“ paskyrą siunčiame pranešimą.
„Informacija apie pranešimą siunčiama ir elektroniniu paštu. Pranešime nurodome, kad sprendimas neteks galios praėjus 30 dienų nuo dienos, kai nebuvo laikytasi atidėjimo sąlygų. Sprendimui netekus galios, pradedama išieškoti likusi skola.
Per metus išsiunčiame apie milijoną priminimų dėl PSD įmokų, tad kiekvienam gavėjui paskambinti galimybės neturime“, –
Todėl „Sodros“ patarėja komunikacijai pabrėžia, kad susitarus dėl skolos mokėjimo dalimis svarbu perskaityti atidėjimo sąlygas ir kartkartėmis prisijungti prie savo „Sodros“ paskyros https://gyventojai.sodra.lt.
Joje galima pasitikrinti, kiek dar reikia sumokėti, kaip įskaityti jau atlikti mokėjimai ir ar gauta naujų pranešimų. Už tai, kad sutartos sumos būtų sumokėtos laiku, atsako pats gyventojas.
Kam suteikiama teisė įmokas mokėti dalimis?
„Sodra“ primena, kad valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą galima atidėti, pasinaudojus supaprastinta arba individualiai derinama tvarka. Tai leidžia išvengti skolos išieškojimo.
Socialinio draudimo įmokų mokėjimas užtikrina socialines garantijas – galimybę gauti ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas, pensiją. Išmokų dydžiai tiesiogiai priklauso nuo sumokėtų įmokų. Vis dėlto, jei deklaravus pajamas kyla sunkumų sumokėti įmokas, galima pateikti prašymą dėl skolos atidėjimo.
Atidėti įmokų mokėjimą supaprastintu būdu galima, jei socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas ne mažesnis nei 125 eurai ir neviršija 1 500 eurų. Tokiu atveju skolos sumokėjimo terminas – iki 1 metų.
Jei socialinio draudimo įmokų skola viršija 1 500 eurų, pateikiant prašymą reikia nurodyti priežastis, kodėl negalite sumokėti įsiskolinimo bei sudaryti įmokų mokėjimo grafiką. Tokio įsiskolinimo mokėjimą galima atidėti iki 1 metų ir sumokėti per 4 metus.
Prašymą galima pateikti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui. Prisijungus prie paskyros, pirmiausia reikia užpildyti prašymą dėl įsiskolinimo atidėjimo.
Apie priimtą sprendimą gyventojas informuojamas per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo. Jei prašymas tenkinamas, tarp „Sodros“ ir savarankiškai dirbančio asmens sudaroma sutartis, kurioje nustatomas skolos grąžinimo grafikas.
Įmokų įsiskolinimo sumokėjimas negali būti atidėtas, jei įsiskolinimo išieškojimas jau yra perduotas antstoliui. Jei žmogus turi galiojantį sprendimą ar sutartį dėl skolos atidėjimo, jis negali kreiptis dėl kitos skolos išdėstymo dalimis.