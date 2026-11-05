Siūlo „anūkadienius“: dirbantiems seneliams – po 4 laisvas dienas?

Jei parlamentas pritartų, anūkus iki 14 metų arba su negalia iki 18 metų turintiems darbuotojams būtų suteiktos 4 apmokamas šeimos pagalbos dienos per kalendorinius metus trumpalaikei jų priežiūrai.
Seimą pasieks anūkadienių iniciatyva
Skelbiama, kad siekiant palengvinti darbo bei šeimos įsipareigojimų derinimą, šis papildomas poilsio laikas būtų suteikiamas dirbantiems seneliams trumpam padėti prižiūrėti anūką jam susirgus, laikinai sustabdžius ugdymo įstaigos veiklą ar susiklosčius kitoms objektyvioms aplinkybėms.
Šeimos pagalbos dienų skaičius nepriklausytų nuo anūkų skaičiaus.
Naudojimasis pasiūlyta garantija nemažintų kasmetinių atostogų kaupimo laikotarpio. Projektas numato, kad nepanaudotos šeimos pagalbos dienos į kitus kalendorinius metus neperkeliamos ir pinigais nekompensuojamos, įskaitant darbo santykių pasibaigimą.
Tačiau kolektyvinėse sutartyse, darbo sutartyse ar darbdavio norminiuose teisės aktuose galės būti nustatytas didesnis šeimos pagalbos dienų skaičius ir kitos darbuotojams palankesnės jų suteikimo sąlygos.
Siūlomos Darbo kodekso pataisos numato, kad šeimos pagalbos dieną darbuotojas būtų atleidžiamas nuo pareigos dirbti mokant jam jo vidutinį darbo užmokestį. Ši garantija būtų taikoma ir ne visą darbo laiką dirbantiems darbuotojams.
Numatoma, kad prašymą suteikti šeimos pagalbos dieną darbuotojas turėtų pateikti raštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, nebent darbdavys sutinka su trumpesniu terminu. Nenumatyto poreikio atveju būtų pranešama nedelsiant.
Prašydamas suteikti šeimos pagalbos dieną darbuotojas turėtų nurodyti pageidaujamą kalendorinę dieną, anūko amžių ir priežiūros poreikio aplinkybes, patvirtinti giminystės ryšį su anūku. Jeigu prašoma dienos anūkui su negalia nuo 14 iki 18 metų prižiūrėti, darbuotojas taip pat turės patvirtinti negalios faktą.
Siūloma, kad Darbo kodekso pakeitimai dėl anūkadienių įsigaliotų 2027 m. lapkričio 1 d.