Nustebsite, kuo dabar užsiima Kastyčio Kerbedžio dukra Konstancija: „Didžiausia gyvenimo aistra“

Šiandien K. Kerbedytė ne tik rūpinasi nepriekaištinga švenčių bei konferencijų eiga, bet ir imasi didžiausio savo karjeros iššūkio – telkia verslo bendruomenę ir ruošiasi atsitraukti nuo tiesioginio organizavimo, kad galėtų uoliai ugdyti naująją renginių organizatorių kartą.
Apie tai, kaip keitėsi požiūris į kokybę, kodėl streso valdymas prasideda dar iki renginio ir ko tikėtis iš naujausių jos projektų – moteris atvirai papasakojo portalui tv3.lt.
Užkulisinis talentas ir „VIP EVENTS“ filosofija
Aiškindama apie prekių ženklo „VIP EVENTS“ susikūrimą ir ilgametę patirtį, K. Kerbedytė pabrėžia, jog techninės detalės tėra priemonės tikslui pasiekti:
„Per dvylika metų mano požiūris į tai, kas iš tiesų yra geras renginys, nesikeitė. Nuo pat vaikystės augau renginių užkulisiuose, tad jau seniai pamačiau ir supratau, kas yra kokybiškas renginys. Visos renginio detalės, tokios kaip scena, apšvietimas, garsas, atlikėjai, dekoras – tik priemonės. Tikroji renginio sėkmė slypi emocijoje, kurią žmogus išsineša namo.
Man visada norėjosi, kad renginiai būtų ne tik gražūs, bet ir prasmingi. Kad žmonės po jų prisimintų tai, kaip jie jautėsi. Todėl 2018 metais ir gimė mano asmeninis verslas. Supratau, kad nenoriu dirbti niekam kitam, nenoriu daryti taip, kaip daro visi, noriu kurti pagal savo standartą.
Pirmasis prekinis ženklas buvo lietuviškas, o 2025-aisiais mano verslas pradėjo plėstis į užsienį, tad taip atsirado VIP EVENTS. Norėjosi sukurti tokį prekių ženklą, kuris būtų siejamas ne tik su kokybišku organizavimu, bet ir su požiūriu į žmogų, dėmesiu detalėms bei atsakomybe už visą patirtį.“
Tobulas planavimas be streso
Paklausta apie rizikų suvaldymą ir atsakomybės prisiėmimą organizavimo procese, žinoma organizatorė atskleidžia savo griežtą darbo metodiką:
„Manau, didžiausia klaida būtų manyti, kad renginio sėkmė priklauso nuo to, kaip gerai spręsi problemas renginio dieną. Iš tikrųjų ji priklauso nuo to, kiek problemų numatai dar prieš joms atsirandant. Esu itin reikli tiek sau, tiek komandai, tiek tiekėjams ir net pačiam užsakovui. Visada stengiamės galvoti kelis žingsnius į priekį: kas gali nutikti, kas gali vėluoti, kas nutiks, jei vienas ar kitas planas nepasiteisins. Kiekvienam svarbiam sprendimui turime alternatyvas, o kiekvienam renginiui – aiškų veiksmų planą.
Klientas mus samdo ne tam, kad matytų, kaip sprendžiame problemas. Jis mus samdo tam, kad apie tas problemas net nesužinotų.“
Ambicingas autorinis projektas „GROW BEYOND 2026“: erdvė tikram verslo ryšiui
Socialiniuose tinkluose ir savo profesinėje veikloje K. Kerbedytė neslepia, kad tarptautinė konferencija „GROW BEYOND 2026“ yra svarbiausias jos karjeros etapo projektas:
„Tai tikrai yra man asmeniškai svarbiausias projektas. Ne dėl jo masto, nes esu organizavusi ir didesnių renginių, bet todėl, kad pirmą kartą kuriame renginį ne pagal kliento viziją, o savo pačių. Tai yra tūkstančiu procentų autorinis mūsų organizacinio komiteto projektas.
„GROW BEYOND 2026“ – tai tarptautinė dviejų dienų konferencija, skirta smulkiojo ir vidutinio verslo savininkams bei vadovams. Tačiau man šis projektas nėra tik konferencija. Tai bendruomenės kūrimas, todėl kuriame ne dar vieną renginį, o erdvę tikram ryšiui. Konferenciją, kurioje svarbus kiekvienas dalyvis, kurioje nebus transliacijų ar įrašų, o visas turinys bus skirtas tik tiems, kurie tą dieną bus salėje.
Per daugelį metų bendraudami su verslininkais supratome, kad jiems dažnai trūksta ne informacijos, o žmonių. Žmonių, kurie suprastų jų kasdienius iššūkius, su kuriais būtų galima pasikalbėti ne tik apie sėkmę, bet ir apie klaidas, abejones ar augimą.
Labai džiaugiuosi, kad konferencijos organizaciniame komitete yra du verslo koučingo ekspertai – Raimonda Ohnjec ir Antanas Jurevičius. Tai leidžia užtikrinti ne tik sklandų organizacinį procesą, paremtą mano ilgamete patirtimi, bet ir prasmingą, verslo bendruomenei aktualų turinį, atliepiantį realius iššūkius. Kiekvienas atsinešame skirtingas kompetencijas, todėl galime į konferenciją pažvelgti iš kelių perspektyvų.“
Kodėl šiuolaikiniam verslui reikia visapusiško augimo?
Konferencijoje keliamos esminės temos: „Why GROW?“, „Why NOW?“, „Why BEYOND?“. K. Kerbedytė dalijasi įžvalgomis, kodėl verslo vadovams būtina išeiti iš kasdienės rutinos:
„Man atrodo, šiandien verslui neužtenka tiesiog dirbti gerai. Pasaulis keičiasi labai greitai ir jeigu būdamas verslo savininku ar vadovu sustoji tobulėti – labai greitai pradedi atsilikti. Augimas, apie kurį kalbame, nėra vien tik didesnė įmonės apyvarta. Augimas prasideda nuo žmogaus, kuris kuria verslą, nuo jo gebėjimo mokytis, priimti pokyčius, ieškoti naujų idėjų ir išeiti iš savo kasdienės rutinos.
Todėl ir pasirinkome pavadinimą „GROW BEYOND“. Norime kalbėti ne tik apie verslo augimą, bet ir apie verslininko augimą įvairiausiose srityse. Konferencijoje pranešimus skaitys lektoriai iš Kanados, Danijos, Švedijos ir Lietuvos, o jų pranešimai yra kuriami specialiai šiai konferencijai. Kalbėsime apie kokybišką miegą, derybas, investicijas, komunikaciją ir daugelį kitų temų, kurios yra neatsiejamos nuo verslininko kasdienybės.“
Darbostogos, neformalūs pokalbiai ir aukšta kartelė
Apie sprendimą pasirinkti Druskininkų kurorto erdvę bei ką organizatoriai ruošia konferencijos svečiams, K. Kerbedytė pasakoja:
„Didžiausias iššūkis turbūt yra mūsų pačių išsikelta kartelė. Nuo pat pradžių sau pasakėme, kad nenoriu daryti „kaip visi“. Norime sukurti patirtį, kurią žmonės prisimintų dar ilgai po konferencijos. Todėl labai daug dėmesio skiriame ne tik turiniui, bet ir visai dalyvio kelionei – nuo registracijos iki atsisveikinimo. Net vietą pasirinkome neatsitiktinai. Druskininkai mums simbolizuoja galimybę trumpam išeiti iš kasdienybės. Norėjome, kad žmonės atvažiuotų ne tik į konferenciją, bet ir į dviejų dienų darbostogas – vietą, kur galima produktyviai dirbti, užmegzti naujus ryšius ir kartu atsikvėpti.
Labai džiaugiamės, kad mūsų vizija patikėjo ir Druskininkų savivaldybė, tapusi generaliniu konferencijos partneriu.“
Apie pačio renginio eigą, kuris įvyks jau šių metų lapkričio 26–27 d., ji priduria:
„Tikiuosi, kad jie išvažiuos ne tik su pilnais užrašų sąsiuviniais. Norėčiau, kad jie išvažiuotų su bent viena idėja, viena nauja pažintimi ar vienu sprendimu, kuris padėtų jų verslui augti.
Mums labai svarbu, kad konferencija būtų ne vien pranešimų klausymasis, todėl antroji diena skirta diskusijų stalams, gyvam bendravimui su lektoriais ir galimybei užduoti klausimus. O VIP vakarienėje prie vieno stalo susitiks pranešėjai, svečiai iš užsienio ir dalyviai. Tuo pačiu VIP vakarienės metu kviesime ir pailsėti – įspūdingą magijos šou surengs Mantas Wizard, o širdis šildys atlikėjas Martynas Vilius. Tikiu, kad tai bus neįkainojama patirtis ir kad būtent ten įvyks dalis pačių įdomiausių pokalbių.“
Dalijimasis patirtimi
Be klasikinio organizavimo, K. Kerbedytė Lietuvoje pristatė ir analogų neturinčias paslaugas – „Ekspertinę reviziją“ bei autorinę mentorystės programą:
„Pastebėjau, kad ne visi nori samdyti renginių organizatorių nuo A iki Z. Kai kurie žmonės nori organizuoti patys, tačiau jiems trūksta profesionalaus žvilgsnio iš šalies.
Taip ir gimė „Ekspertinė revizija“ – iš didelio noro padėti. Tai galimybė dar prieš renginį kartu peržiūrėti visą planą ir pastebėti tai, ko pats, būdamas ne profesionalu, gali ir nepamatyti. Ši paslauga yra dar vienas mano autorinis, Lietuvoje analogų neturintis, kūrinys. Aš tiesiog labai noriu padėti kitiems. Visuomet to norėjau.
Noriu, kad mano ilgametė patirtis ir teorinės žinios, įgytos tiek aukštojoje mokykloje, tiek įvairiausių mokymų metu, nenugultų tik mano pačios galvoje, todėl praeitais metais sukūriau ir savo autorinę mentorystės programą renginių organizatoriams. Mano tikslas aiškus – siekti, kad Lietuvoje būtų kuo daugiau kokybiškų renginių ir man visiškai nesvarbu, ar tuos renginius organizuosiu aš, ar kas nors kitas, man svarbu, kad tai būtų daroma kokybiškai. Daug kas klausia, ar nebijau auginti sau konkurentų? Tai visuomet į šį klausimą atsakau vienodai: neauginu sau konkurentų. Auginu sau pamainą.“
Apie kūrybinę energiją bei planus ateičiai organizatorė sako:
„Kiekvienas renginys yra vis kitokia istorija, vis kiti žmonės ir vis kitos emocijos. Nėra dviejų vienodų projektų, todėl ir po dvylikos metų vis dar jaučiu tą patį azartą. Įkvepia ir tai, kad per 12 metų šioje srityje mano paslaugas klientai vertina tik penkiomis žvaigždutėmis iš penkių – nesu gavusi žemesnio įvertinimo.
Tad ta aukšta kartelė, kurią vis dar bandau prašokti, vis bandau padaryti dar geriau ir pranokti pati save – ir yra didžiausias variklis. Tiesa, dabar daugiau dėmesio skiriu kitų specialistų auginimui, nes ilgainiui noriu atsitraukti nuo tiesioginio renginio organizavimo darbo, bet viskas, kas telpa į žodį „renginys“ visuomet buvo ir bus mano didžiausia gyvenimo aistra.“
Ekspertinis patarimas: nuo ko pradėti planuoti svarbiausią metų šventę?
Apibendrindama savo sukauptą žinių bagažą, K. Kerbedytė teikia svarbų patarimą visiems, kuriems patiems tenka susidurti su švenčių ar verslo renginių planavimu:
„Pirmiausia rekomenduoju atsakyti sau į vieną klausimą: ką norite, kad žmonės jaustų išėję iš jūsų renginio? Labai dažnai nepatyrę organizatoriai planavimą pradeda nuo scenos, meniu ar dekoracijų, tačiau aš siūlyčiau pradėti nuo emocijos. Kai aiškiai žinai, kokį jausmą nori sukurti, visi kiti sprendimai tampa daug paprastesni.
Ir dar vienas patarimas – nebijokite prašyti pagalbos. Juk dantų ar širdies nesioperuojate patys, tiesa? Kartais vienas profesionalo pastebėjimas gali nuo jūsų pečių nuimti ne tik stresą, bet ir sutaupyti jūsų pinigus ir laiką. O svarbiausia, linkiu kiekvienam bent kartą patirti, ką reiškia turėti stiprų užnugarį ir galėti niekuo nesirūpinti, nes jau turite, kas viskuo pasirūpina. Jūs savo planuojamoje šventėje turite būti ne gaisrų gesintojas, o tikras VIP svečias.“
K. Kerbedytės-Sabaliauskienės verslą galite stebėti – čia.
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