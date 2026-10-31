Aiškėja daugiau apie Benkunskų namą nuniokojusį gaisrą

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Gausios ugniagesių pajėgos tramdo liepsnas Rusnės miestelyje, pamaryje. Atvira liepsna dega dviejų aukštų su mansarda gyvenamasis Vilniaus mero Valdo Benkunsko tėvų namas. Darbuojasi gausios ugniagesių pajėgos iš Šilutės, Šilutės rajono ir Pagėgių.
„Greta yra du pastatai. Ūkinės paskirties pastatas ir medinis namas kaimynų, kuriuos reikia apsaugoti. Todėl buvo iškviestos papildomos pajėgos“, – sakė operacijos vadovas Mindaugas Lengvinas.
Gaisras plinta labai greitai. Netrukus liepsnos jau apima ir stogą.
Benkunsko tėvai nenukentėjo, kai kilo gaisras, abu buvo išėję, tad kodėl kilo liepsnos, neaišku. Informaciją apie gaisrą ugniagesiai gavo pusę dvylikos dienos.
Nors ugniagesiams liepsnas pavyko pažaboti, nuostoliai bus milžiniški.
„Išdegė pati mansarda, išdegė stogo konstrukcijos, išsaugotas namo pirmas ir antras aukštas. Sulieta vandeniu. Gretimi pastatai apsaugoti“, – sakė M. Lengvinas.
Kodėl kilo gaisras. aiškinasi tyrėjai.
Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.