Visą gyvenimą dirbo, bet pensijos negauna: „Sodra“ tyčia siekia tokių situacijų?“

Į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi skaitytojas, kuris dalijosi pats susidūręs su tokia situacija.
Vyras piktinasi, kad „Sodra“ neleidžia iš anksto pateikti užsienyje įgyto darbo stažo įrodymų, o institucijų bendradarbiavimas gali užtrukti labai ilgai, todėl kai kurie numiršta pensijos taip ir nesulaukę.
Tuo metu „Sodra“ aiškina, kodėl vien žmogaus pateiktų dokumentų nepakanka, kiek gali trukti užsienio institucijų atsakymai ir kokie pokyčiai laukia nuo gruodžio 1 dienos.
„Sodra“ tyčia nemoka pensijos?
Petras atkreipė dėmesį, kad kasmet nuskamba istorijos, kaip pensijinio amžiaus sulaukę asmenys nesulaukia pensijos, nors turėjo į ją teisę.
„Paskutinis atvejis, kai Palūšėje gyvenęs, onkologine liga sirgęs pensininkas, du metus gyveno skurde. Giminių teigimu (TV3 reportažas) nevažinėjo pas gydytojus nes neturėjo pinigų ir, galiausiai, nutraukęs gydymą, mirė.
Dėl ko, negauta informacija apie stažą iš Ukrainos? Man tai ne tai, kad primena absoliučią neempatiją, abejingumą, o labiau žmogaus genocidą“, – piktinosi jis.
Taip pat vyras piktinosi, kad net ir nuo gruodžio 1 d. įsigaliosiantys įstatymų pakeitimai, jo manymu, neišspręs įsisenėjusios problemos ir neužtikrins, kad žmonės laiku gautų visą jiems priklausančią pensiją.
„Tai, kad politikai priėmė įstatymų pakeitimus ir nuo gruodžio 1 d., nesulaukusi informacijos iš užsienio, valstybė susimils ir mokės „vergui“ duoklę, ar išmaldą šalpos pensijos dydžio, bei naudosis piliečio neišmokėtu skirtumo nuo pensijos lėšomis be palūkanų, dar ne viskas.
Galiu drąsiai teigti, kad „Sodra“ tyčia siekia tokių situacijų, kad pilietis, sulaukęs teisės į senatvės pensiją, bei dalį laiko dirbęs užsienyje, kuo ilgiau negautų visos uždirbtos pensijos arba dalies apskritai negautų“, – aiškino jis.
Petras pasidalijo, kad pats yra dirbęs du metus Jungtinėje Karalystėje bei Švedijoje.
„Kreipiausi į „Sodrą“ raštu, kad noriu pateikti darbo stažo užsienyje įrodymus, kad užsienyje tai patvirtintų.
Bet gavau atsakymą, kad dabar „Sodra“ nepriims informacijos, kol nesulauksiu teisės į pensiją“, – dalijosi skaitytojas.
Vien žmogaus pateiktų dokumentų nepakanka
„Sodros“ patarėja komunikacijai Malgožata Kozič pažymėjo, kad užsienyje įgytą stažą patvirtina tos šalies, kurioje žmogus dirbo, kompetentinga įstaiga, atsakinga už pensijų skyrimą ir mokėjimą.
„Todėl vien žmogaus pateiktų dokumentų nepakanka – „Sodra“ turi gauti užsienio institucijos patvirtinimą“, – paaiškino pašnekovė.
Pasak jos, skiriant pensiją vertinama žmogaus situacija tuo metu, kai jis įgyja teisę į senatvės pensiją.
„Jei žmogus kreiptųsi, pavyzdžiui, likus penkeriems metams iki pensinio amžiaus, per tą laiką jis galėtų įgyti naujo stažo. Tuomet anksčiau gauti duomenys jau nebūtų aktualūs ir vis tiek reikėtų kreiptis į užsienio įstaigą dėl jų patikslinimo“, – nurodė M. Kozič.
„Sodros“ atstovė pridūrė, kad dėl pensijos skyrimo galima kreiptis likus trims mėnesiams iki senatvės pensijos amžiaus.
„Žmogus „Sodros“ klientų priimamajame arba asmeninėje paskyroje www.sodra.lt/gyventojui pildydamas prašymą nurodo, kad yra dirbęs ir kitoje šalyje. Prašymo pateikimo data vienoje valstybėje laikoma ta pati ir kitose valstybėse“, – komentavo pašnekovė.
„Sodra“ veikia kaip tarpininkas
M. Kozič nurodė, kad gavęs prašymą dėl pensijos, „Sodros“ Užsienio išmokų skyrius veikia kaip tarpininkas.
„Per Europos socialinės apsaugos informacinę sistemą (EESSI) kreipiasi į tos šalies, kurioje žmogus dirbo, kompetentingą įstaigą ir gauna informaciją apie jo įgytą stažą bei teisę į pensiją toje šalyje“, – nurodė ji.
„Sodros“ atstovė paaiškino, kam reikalingi duomenys apie užsienyje įgytą stažą.
„Jei žmogus dirbo ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės šalyse, Jungtinėje Karalystėje ar Šveicarijoje, nustatant teisę į pensiją visose šalyse įgytas stažas sumuojamas.
Pavyzdžiui, jei Lietuvoje žmogus neturi pakankamai stažo, teisę į pensiją jis gali įgyti susumavus Lietuvoje ir užsienyje įgytą stažą“, – atkreipė dėmesį pašnekovė.
Visgi ji prabrėžia, kad Lietuva nemokės pensijos už užsienyje dirbtus metus.
„Kiekviena valstybė skiria ir moka pensiją už joje įgytą stažą: Lietuva – už Lietuvoje, o, pavyzdžiui, Ispanija – už Ispanijoje įgytą stažą“, – pabrėžė M. Kozič.
Nėra nustatytų aiškių terminų
„Sodros“ atstovė nurodė, kad visa informacija tarp šalių institucijų perduodama per elektroninę sistemą (EESSI).
„Sodra“ neturi įtakos tam, kaip greitai užsienio valstybė patvirtins joje įgytą stažą ir paskirs savo pensiją. Jei užsienio kompetentinga įstaiga ilgai neatsako į užklausą, „Sodra“ siunčia priminimus vidutiniškai kas keturis mėnesius.
Vis dėlto ES reglamente nėra nustatytų terminų, per kuriuos užsienio valstybė privalo pateikti informaciją. Dėl to daliai žmonių tenka ilgai laukti sprendimų dėl pensijos skyrimo – kartais šis procesas užsitęsia net ilgiau nei metus“, – paaiškino ji.
M. Kozič nurodė, kad paprastai Jungtinė Karalystė atsako į užklausas per 2-4 mėnesius, Airija – per 6 mėnesius, Ispanija – per 9 mėnesius, Danija – per 12 mėnesių, Norvegija – per 5-12 mėnesių.
Užsienio institucijų priimami sprendimai ir atsakymų pateikimo terminai priklauso nuo jų vidinės tvarkos ir nacionalinių teisės aktų.
Išmokės susidariusį skirtumą
Pasak pašnekovės, kai žmogus pateikia prašymą dėl pensijos skyrimo ir yra aišku, kad jis turi bent 15 metų stažo Lietuvoje, „Sodra“ pradeda mokėti laikinąją išmoką, nelaukdama, kol gaus informaciją iš kitų valstybių. Ši išmoka apskaičiuojama tik už Lietuvoje įgytą stažą.
„Jei žmogus Lietuvoje nėra sukaupęs minimalaus stažo pensijai gauti, šiuo metu lietuviškoji pensija negali būti paskirta, kol nebus gautas patvirtinimas iš užsienio apie ten įgytą stažą“, – pridūrė M. Kozič.
Visgi ji pabrėžė, kad nuo 2026 m. gruodžio 1 d. ši tvarka keičiasi. Kol bus laukiama užsienio valstybės patvirtinimo apie žmogaus įgytą stažą, „Sodra“ galės mokėti šalpos pensiją. Šis pakeitimas numatytas šių metų birželį priimtame Šalpos pensijų įstatymo pakeitimo įstatyme.
„Tuomet, jei vėliau žmogui bus paskirta senatvės pensija Lietuvoje ir jos dydis bus didesnis už jau mokėtą šalpos pensiją, jam bus išmokėtas susidaręs skirtumas. 2026 m. šalpos pensijos dydis senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims yra 261 eurų per mėnesį“, – aiškino pašnekovė.