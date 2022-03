Smūgis Rusijai – Jungtinė Karalystė pristato naujas sankcijas

Priemonės, apie kurias paskelbė Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorė Liz Truss, suteiks vyriausybei įgaliojimus sulaikyti Rusijos lėktuvus šalyje, o jų skridimas ar nusileidimas šalyje bus laikomi baudžiamuoju nusikaltimu.

L. Truss teigė, kad pokyčiai sukels dar didesnį „ekonominį skausmą Rusijai ir Kremliaus bendražygiams“.

Banning Russian flagged planes from the UK and making it a criminal offence to fly them will inflict more economic pain on Russia and those close to the Kremlin.https://t.co/aSpZdHCAvX