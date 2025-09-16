Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Šiuos darbuotojus nori atleisti nuo PSD išmokų: dabartinė tvarka diskriminuoja?

2025-09-16 12:57 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 12:57

Seimas svarstys siūlymą nuo privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų atleisti individualią veiklą su verslo liudijimu vykdančius senatvės pensininkus.

Senjoras. ELTA / Julius Kalinskas

0

Už tai numatančias Sveikatos draudimo įstatymo pataisas antradienį po pateikimo balsavo 76 Seimo nariai, 5 buvo prieš, 39 parlamentarai susilaikė. Projektą svarstys Sveikatos reikalų komitetas, o plenarinėje salėje dėl jo bus toliau sprendžiama lapkričio pabaigoje.

Iniciatyvą Seimui pateikusi socialdemokratė Birutė Vėsaitė sakė, kad siūlymu siekiama panaikinti diskriminacinę įstatymo nuostatą. Pasak jos, pensininkai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, nuo PSD įmokų yra atleisti, tačiau tie, kurie pasirinko verslo liudijimo formą, privalo mokėti šias įmokas.

„Todėl toks reguliavimas yra nenuoseklus, diskriminuojantis ir pažeidžiantis lygiateisiškumo principą“, – iš Seimo tribūnos sakė B. Vėsaitė. 

Priėmus siūlomą projektą, jos teigimu, būtų pašalinta perteklinė mokestinė prievolė pensininkams, kurie, nepaisant valstybės draudimo, šiuo metu privalo mokėti PSD įmokas vykdydami individualią veiklą su verslo liudijimu.

„Dabartinė situacija ypač skaudžiai paliečia senjorus, kurie vykdo smulkią veiklą. Pavyzdžiui, 95 metų senjoras turi mokėti PSD įmoką. Jis sėdi turguje dėl to, kad jam neužtenka pensijos pragyvenimui“, – sakė B. Vėsaitė.

Pritarus projektui, finansiniai praradimai sveikatos draudimo fonde, parlamentarės teigimu, nebūtų dideli. 

„Didelio nuostolio nebūtų, tikrai ne milijonai, nes verslo liudijimai perkami tam tikram laikotarpiui, pavyzdžiui, grybų ar uogų sezonui“, – sakė B. Vėsaitė. 

Seimo narės Ritos Tamašunienės nuomone, tai yra socialiai teisingas projektas.

„Jis neskatins sezoniškai dirbančių senjorų eiti į šešėlį ir patyliukais pardavinėti kiaušinius ar krapus. Pasiūlytas projektas skatins savo paslaugas ir prekes tiekti į rinką susimokėjus už verslo liudijimą“, – sakė R. Tamašunienė. 

Kitaip mano nepritarti iniciatyvai kvietusi konservatorė Jurgita Sejonienė. Jos nuomone, dirbantys senjorai, kurie daugiau naudojasi sveikatos priežiūros paslaugomis, turėtų prisidėti prie PSD biudžeto.

B. Vėsaitės duomenimis, individualią veiklą pagal pažymą 2024 m. vykdė per 281 tūkst. gyventojų, iš jų maždaug 13 tūkst. buvo senatvės pensininkai. 

Šiuo metu įstatyme nustatyta, kad visi asmenys, vykdantys individualią veiklą pagal verslo liudijimą, moka 6,98 proc. minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas.

