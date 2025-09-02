Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveikata

Šie Lietuvos gyventojai turi patys sumokėti už privalomą sveikatos draudimą: žino ne visi

2025-09-02 09:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-02 09:50

Valstybinė ligonių kasa prie SAM savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje primena svarbią žinią visiems, kurie rugsėjo pradžioje žengia į naują gyvenimo etapą. Pasibaigus mokslo metams, baigus studijas ar pasirinkus kitą kelią, ne vienam kyla klausimas – kaip pasirūpinti privalomuoju sveikatos draudimu?

Sveikatos draudimo įmokos

Įmokų tvarka ypač aktuali jaunuoliams, kurie nori būti užtikrinti, kad sveikatos paslaugos jiems bus prieinamos be rūpesčių.

0

Įmokų tvarka ypač aktuali jaunuoliams, kurie nori būti užtikrinti, kad sveikatos paslaugos jiems bus prieinamos be rūpesčių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ragina pasirūpinti PSD patiems

Draudimas – tai saugumas, o žinant taisykles, pasirūpinti juo paprasta.

„Rugsėjo 1-oji – nauja pradžia. Vieniems ji reiškia mokslo metų startą, o kitiems – pirmuosius savarankiškus žingsnius už mokyklos ar universiteto ribų. Vienas svarbiausių dalykų šiame etape – pasirūpinti privalomuoju sveikatos draudimu (#PSD).

Kas turi mokėti PSD įmokas savarankiškai?

  • Tie, kurie baigė mokyklą ar studijas ir nuo rugsėjo nebetęsia dieninių studijų.
  • Tie, kurie renkasi ištęstines (ne dienines) studijas.
  • Nesimokantys, nedirbantys ir kitais pagrindais nedraudžiami valstybės lėšomis.

Primename: mokslus baigę jaunuoliai valstybės lėšomis draudžiami iki rugpjūčio 31 d. – nuo rugsėjo draudimu reikia pasirūpinti patiems.

Pasitikrink, ar esi draustas PSD: https://dpsdr.vlk.lt/“, – rašoma įraše.

 

