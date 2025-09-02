Šie Lietuvos gyventojai turi patys sumokėti už privalomą sveikatos draudimą: žino ne visi

Įmokų tvarka ypač aktuali jaunuoliams, kurie nori būti užtikrinti, kad sveikatos paslaugos jiems bus prieinamos be rūpesčių.
Ragina pasirūpinti PSD patiems
Draudimas – tai saugumas, o žinant taisykles, pasirūpinti juo paprasta.
„Rugsėjo 1-oji – nauja pradžia. Vieniems ji reiškia mokslo metų startą, o kitiems – pirmuosius savarankiškus žingsnius už mokyklos ar universiteto ribų. Vienas svarbiausių dalykų šiame etape – pasirūpinti privalomuoju sveikatos draudimu (#PSD).
Kas turi mokėti PSD įmokas savarankiškai?
- Tie, kurie baigė mokyklą ar studijas ir nuo rugsėjo nebetęsia dieninių studijų.
- Tie, kurie renkasi ištęstines (ne dienines) studijas.
- Nesimokantys, nedirbantys ir kitais pagrindais nedraudžiami valstybės lėšomis.
Primename: mokslus baigę jaunuoliai valstybės lėšomis draudžiami iki rugpjūčio 31 d. – nuo rugsėjo draudimu reikia pasirūpinti patiems.
Pasitikrink, ar esi draustas PSD: https://dpsdr.vlk.lt/“, – rašoma įraše.
