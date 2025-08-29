Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Rugsėjo 1-ąją ragina nedovanoti gėlių: kreipiasi į visus Lietuvos gyventojus

2025-08-29 09:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-29 09:50

Nenumaldomai artėja Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena, kai į mokymo įstaigas vėl sugužės minios moksleivių. Daugelis jų – neišini gėlėmis, tačiau Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas kviečia nedovanoti gėlių ir vietoj to padaryti kitą gerą darbą.

Rugsėjo 1-oji (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Nenumaldomai artėja Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių diena, kai į mokymo įstaigas vėl sugužės minios moksleivių. Daugelis jų – neišini gėlėmis, tačiau Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas kviečia nedovanoti gėlių ir vietoj to padaryti kitą gerą darbą.

4

Apie iniciatyvą „Bendra gėlė hospisui“ ir sesers Michaelos Rak kreipimusi Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rugsėjo 1-ąją vietoj gėlių dovanojimo kviečia aukoti

Ši iniciatyva kviečia nedovanoti gėlių Rugsėjo 1-ąją ir vietoj to dalintis gerumu su hospiso pacientais, kuriems reikalinga pagalba.

Šią Mokslo ir žinių dieną hospisas kviečia gėles iškeisti į auką ir prie šios iniciatyvos kviečia prisidėti visus.

„Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso bendruomenės vardu prašome rugsėjo 1 dieną prisijungti prie projekto „Bendra gėlė hospisui“, kurio metu kviečiame dalintis džiaugsmu, gerumu, širdies jautrumu ir vietoj gėlių skirti auką hospiso pacientų reikmėms.

Kiekviena auka padeda žmonėms sunkiausiais jų gyvenimo momentais. Padėti kitiems yra gražu, tai tarsi gėlė, kuri pražysta Jūsų gerumo dėka.

Pasidalinkite savo gerumu ir padėkite pražysti vilties žiedui hospise.

Su viltimi ir dėkingumu

ses. Michaela Rak“, – dalijosi Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas socialiniuose tinkluose.

 

Aha nu jo
Aha nu jo
2025-08-29 10:00
Nagi, ubagai, susimeskit dar karta! Kam jums šventės?
Atsakyti
Šiaip
Šiaip
2025-08-29 10:24
Idėja gera ir jautri, bet gal nereikia tradicijų lauźyti! Turim daug turtingų žmonių, jie tikrai pasukos pinigų gražiam tikslui!
Mokytojams pagerbti rugsėjo 1 - ąją visada nešamos gėlės! Pratęskim šią gražią tradiciją!!!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
