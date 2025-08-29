Rugsėjo 1-ąją ragina nedovanoti gėlių: kreipiasi į visus Lietuvos gyventojus

Apie iniciatyvą „Bendra gėlė hospisui“ ir sesers Michaelos Rak kreipimusi Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“.
Rugsėjo 1-ąją vietoj gėlių dovanojimo kviečia aukoti
Ši iniciatyva kviečia nedovanoti gėlių Rugsėjo 1-ąją ir vietoj to dalintis gerumu su hospiso pacientais, kuriems reikalinga pagalba.
Šią Mokslo ir žinių dieną hospisas kviečia gėles iškeisti į auką ir prie šios iniciatyvos kviečia prisidėti visus.
„Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso bendruomenės vardu prašome rugsėjo 1 dieną prisijungti prie projekto „Bendra gėlė hospisui“, kurio metu kviečiame dalintis džiaugsmu, gerumu, širdies jautrumu ir vietoj gėlių skirti auką hospiso pacientų reikmėms.
Kiekviena auka padeda žmonėms sunkiausiais jų gyvenimo momentais. Padėti kitiems yra gražu, tai tarsi gėlė, kuri pražysta Jūsų gerumo dėka.
Pasidalinkite savo gerumu ir padėkite pražysti vilties žiedui hospise.
Su viltimi ir dėkingumu
ses. Michaela Rak“, – dalijosi Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas socialiniuose tinkluose.
Mokytojams pagerbti rugsėjo 1 - ąją visada nešamos gėlės! Pratęskim šią gražią tradiciją!!!