TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seimui teikiamas 2026-ųjų valstybės biudžeto projektas: štai kas keisis

2025-10-21 10:16 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 10:16

Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas Seimui antradienį pradeda teikti 2026-ųjų valstybės biudžeto projektą.

Seimas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas Seimui antradienį pradeda teikti 2026-ųjų valstybės biudžeto projektą.

1

Kitąmet planuojama rekordiškai didinti gynybos finansavimą – Krašto apsaugos ministerijos (KAM) asignavimams projekte skirta 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 4,79 mlrd. eurų. 

Minimali mėnesio alga (MMA) turėtų augti daugiau nei 69 eurais „į rankas“ – iki 1153 eurų prieš mokesčius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pensijos kitąmet didinamos 12 proc. – vidutinė senatvės pensija augs 80 eurų (nuo 670 iki 750 eurų), su būtinuoju stažu – 90 eurų (nuo 720 iki 810 eurų).

Didės ir atlyginimai daliai viešojo sektoriaus darbuotojų.

Statutinių pareigūnų – ugniagesių, policininkų, pasieniečių, Kalėjimų tarnybos, Probacijos tarnybos, Muitinės departamento darbuotojų – atlyginimams papildomai numatyti 24,1 mln. eurų, kultūros įstaigų ir meno darbuotojams – 12 mln. eurų, rezidentams – 10,6 mln. eurų, kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams – 9,5 mln. eurų.

Labiausiai vidutiniai atlyginimai „į rankas“ kitąmet turėtų augti rezidentams – 313 eurų (12,6 proc.), slaugytojams – 127 eurais (8 proc.), statutiniams pareigūnams – 110 eurų (5 proc.)

Bus sparčiau – 5,4 proc. – indeksuojamos socialinės paramos išmokos (šiemet – 0,9 proc.) Vienkartinė išmoka vaikui didės 266 eurais (iki 1036 eurų), vaiko išlaikymo išmoka – 59 eurais (iki 185 eurų).

Finansavimas keliams kitąmet sieks 815,5 mln. eurų, iš šių lėšų Valstybės kelių fondą sudarys 178,8 mln eurų.

Biudžeto pajamos kitais metais augs 16,8 proc. iki 21 mlrd. eurų, išlaidos – 18,9 proc. iki 27,5 mlrd. eurų.

Numatomas valstybės biudžeto deficitas sieks 2,7 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), valdžios sektoriaus skola sudarys 45,1 proc. nuo BVP (augs apie 5 proc.)

