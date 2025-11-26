 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seimo komitetas pritaria aiškiau reglamentuoti žemės ūkiui skirtą GPM lengvatą

2025-11-26 10:55 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 10:55

Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) pritarė parlamentarų siūlymams, kuriais būtų aiškiau reglamentuojama birželį priimta gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata ūkininkams.

Ūkininkai išvažiuoja iš Vilniaus . ELTA / Dainius Labutis

Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) pritarė parlamentarų siūlymams, kuriais būtų aiškiau reglamentuojama birželį priimta gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata ūkininkams.

1

Trečiadienio posėdyje šiam siūlymui pritarta bendru sutarimu.

Siūlomais pakeitimais siekiama, kad lengvatiniai 15 ir 20 proc. GPM tarifai taikomi tik pajamoms iš žemės ūkio veiklos, įskaitant pajamas, gautas pardavus su šia veikla susijusį turtą. 15 proc. tarifas galios pajamoms iš žemės ūkio veiklos iki 60 vidutinių darbo užmokesčių (VDU), 20 proc. tarifu bus apmokestintos pajamos virš minėtos ribos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žemės ūkio veiklos pajamos nebūtų įtrauktos į kitas pajamas, kurioms taikomi progresiniai 20, 25 ir 32 proc. mokesčio tarifai.

Kartu, įvertinant tai, kad pajamoms iš žemės ūkio veiklos taikomi atskiri tarifai, siūloma numatyti atskirą joms taikomo mokesčio kredito apskaičiavimo mechanizmą, išlaikantį minimalią 5 proc. efektyviojo tarifo ribą metinėms pajamoms neviršijančioms 20 tūkst. eurų ir 15 proc. ribą pajamoms išaugus iki 35 tūkst. eurų. 

Taip pat būtų patikslinta šioms pajamoms tenkančių leidžiamų atskaitymų ir mokestinių nuostolių pripažinimo tvarka.

Anksčiau išvadą pateikęs Ministrų kabinetas minėtiems Seimo narių siūlymams taip pat pritaria.

Šiuo metu nuo 2026 m. sausio 1 d. įsigaliosianti tvarka numato atskirus pajamų mokesčio tarifus žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų pajamoms, tačiau nėra aiškiai detalizuota, kaip šios nuostatos turėtų būti taikomos su žemės ūkio veikla nesusijusioms pajamoms. 

ELTA primena, kad Seimas birželį pritarė gyventojų pajamas nuo kitų metų apmokestinti trimis progresyviais tarifais – 20, 25 ir 32 proc., tačiau ūkininkams, pagal Seimo priimtą ir šiuo metu galiojantį sprendimą, bus taikomas lengvatinis tarifas tais atvejais, jei veikla vykdoma pagal ūkininko pažymėjimą.

Ūkininkų pažymėjimą turinčių asmenų pajamos nuo kitų metų būtų apmokestinamos 15 arba 20 proc. GPM tarifu, priklausomai nuo to, ar ūkininkas per metus gavo mažesnes, ar didesnes nei 60 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) pajamas (maždaug 138 tūkst. eurų).

Seimas birželį priimdamas mokesčių reformą taip pat nusprendė pakeisti nekilnojamojo turto (NT) mokestį, pakelti pelno mokestį ir įvesti naujus cukraus bei draudimo mokesčius, kurių pajamos bus skirtos gynybai.

Visi mokestiniai pakeitimai įsigalios nuo 2026-ųjų.

