Gausite 1 tūkst. eurų ir dovanų: gyventojams siunčia žinią

Nors jaučiamas susidomėjimas pasiūlymu, priimti galutinį sprendimą gyventojams trukdo įvairūs šią temą gaubiantys mitai. Vilniaus miesto savivaldybė dekonstruoja 7 klaidingus su tuo susijusius įsitikinimus.
Asmenys, norintys gauti savivaldybės skiriamą naudų paketą, turi deklaruoti savo gyvenamąją vietą Vilniuje ir užpildyti specialią paraišką tapkvilnieciu.lt iki gruodžio 31 d.
Dovanų rinkinyje – 15 skirtingų naudų, kurias gaus visi nauji vilniečiai: tai – sporto rungtynių, kino bilietai, sporto klubų narystės, nuolaidos turinio platformoms, kelionėms, maistui ir kita. Detalus naudų paketas – tapkvilnieciu.lt.
Į paskatą gali pretenduoti tik pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie nebuvo registruoti sostinėje per pastaruosius dvejus metus.
Mitas: negaliu dalyvauti, nes nuomojuosi būstą arba gyvenu bendrabutyje
Vis dar gajus įsitikinimas, kad registruotis galima tik nuosavame būste. Tai nėra tiesa – nuomos sutartis yra oficialus leidimas gyventi, todėl ji taip pat suteikia teisę deklaruoti savo gyvenamąją vietą.
Sutartis neprivalo būti patvirtinta notaro, tačiau svarbu, kad ji būtų pasirašyta abiejų šalių. Su sutartimi atvykus į seniūniją arba savivaldybę, deklaracija įsigalios iš karto. Atskiro šeimininko leidimo nereikės – jo prireiktų tik tuo atveju, jei nuspręsite deklaruotis internetu.
Mitas: negaliu dalyvauti, nes nuomininkas neleidžia deklaruoti gyvenamosios vietos
Jei turite galiojančią nuomos sutartį, deklaruojant gyvenamąją vietą seniūnijoje ar Vilniaus miesto savivaldybėje pakanka ją pateikti – atskiro būsto savininko leidimo nereikia.
Jei būsto savininkas nesutinka, rekomenduojame su juo pasikalbėti ir paaiškinti, kad gyvenamosios vietos deklaravimas nesuteikia nuosavybės teisių – tai tik oficialus gyvenamosios vietos įregistravimas. Be to, pasibaigus nuomos sutarčiai ar esant poreikiui, būsto savininkas gali pats atšaukti nuomininko deklaruotą gyvenamąją vietą.
Mitas: negaliu dalyvauti, nes neturiu darbo
Dovanų rinkinį gaus visi deklaravę gyvenamąją vietą ir užpildę paraišką, kurie atitiks sąlygas (LR piliečiai, pastaruosius dvejus metus nebuvę deklaruoti Vilniuje).
Pagrindinė kampanijos „Tapk vilniečiu“ skatinamoji priemonė – galimybė dvejus metus susigrąžinti po 50 proc. (bet ne daugiau nei 1000 Eur per visą laikotarpį) sumokėto GPM. Šis mokestis tiesiogiai priklauso nuo darbo užmokesčio, tačiau net ir šiuo metu neturint darbo, deklaruoti ir pildyti paraišką verta – jei įsidarbinsite per ateinančius dvejus metus, dalį mokesčių vis tiek bus galima susigrąžinti.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad ši paskatinimo programa galios tik tiems, kurie atliks reikalingus veiksmus iki gruodžio 31 d. Prisijungti prie kampanijos vėliau galimybės nebus.
Mitas: negaliu dalyvauti, nes nežinau, kur gyvensiu vėliau
Dalyvauti programoje galima net jei ir nusimato kraustymasis į kitą vietą. Dovanų rinkiniai visiems deklaravusiems gyvenamąją vietą ir užpildžiusiems paraišką bus siunčiami 2026 m. sausio mėnesį.
Pasibaigus buto ar bendrabučio nuomos sutarčiai, tiesiog deklaruokite gyvenamąją vietą nauju adresu. Svarbiausia, kad jis liktų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje – tuomet visos numatytos paskatos jums ir toliau bus skiriamos.
Mitas: jeigu deklaruosiu gyvenamąją vietą kitur, nukentės mano gimtasis miestas
Deklaruoti gyvenamąją vietą turėtumėte ten, kur iš tikrųjų gyvenate – tai sąžininga ir teisinga. Šiandien net apie 100 tūkst. žmonių naudojasi Vilniaus paslaugomis, bet savo mokesčius moka kitur.
Vilnius kasmet atiduoda trečdalį surinkto gyventojų pajamų mokesčio – net apie 400 mln. eurų – kitoms savivaldybėms, padėdamas joms stiprėti. Tačiau sostinė ir pati turi augti, gerinti gyvenimo kokybę, rūpintis infrastruktūra bei viešosiomis paslaugomis.
Kai deklaruojate gyvenamąją vietą Vilniuje, jūsų mokesčiai lieka čia – mieste, kuriame gyvenate, studijuojate, dirbate ir leidžiate laisvalaikį. Tai sąžiningas būdas prisidėti prie geresnio viešojo transporto, švaresnių gatvių, kultūros renginių ar naujų dviračių takų – visko, kuo naudojatės kasdien.
Mitas: neverta dalyvauti, nes bus daug pokyčių
Deklaravus gyvenamąją vietą ten, kur iš tikrųjų gyvenate, laukia tik keletas pokyčių – jūsų balsavimo vieta rinkimuose persikels į Vilnių, nebegalios tos lengvatos ar išmokos, kurios skirtos tik konkrečios savivaldybės gyventojams. Taip pat kai kuriose savivaldybėse atliekų mokestis skaičiuojamas pagal deklaruotų gyventojų skaičių, tad artimiesiems tai gali net padėti sutaupyti.
Be to, deklaravus gyvenamąją vietą Vilniuje, atsiveria papildomų privalumų – pavyzdžiui, galite gauti gyventojo leidimą automobiliui parkuoti pigiau arba nemokamai apmokestintose zonose.
Mitas: skatinimas vyks iš vilniečių kišenės
Šios kampanijos esmė – galimybė susigrąžinti iki 50 proc. savo sumokėto GPM. Ši suma tiesiogiai priklauso nuo konkretaus asmens sumokėtų mokesčių ir yra apskaičiuojama tik deklaravus pajamas už kalendorinius metus. Tai reiškia, kad naujieji vilniečiai atgaus savo, o ne ko nors kito, sumokėtų mokesčių dalį.