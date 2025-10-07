Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seimas imasi GPM korekcijų ūkininkams – progresiniai tarifai tik pajamoms iš žemės ūkio

2025-10-07 14:45 / šaltinis: BNS
2025-10-07 14:45

Seimas imasi svarstyti siūlymą koreguoti birželį priimtus lengvatinius gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifus ūkininkams – siekiama, jog lengvatomis nepasinaudotų pajamų iš žemės ūkio negaunantys, o tik ūkininko pažymėjimą turintys žmonės.

Vilniuje vyksta ūkininkų protestas (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

0

Tokiems GPM įstatymo pakeitimams po pateikimo antradienį pritarė 76 Seimo nariai, vienas balsavo prieš, o dar šeši susilaikė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak iniciatorių, Seimo priimtame mokestinių pakeitimų pakete liko spraga dėl GPM lengvatos žemdirbiams, todėl siūloma, kad 15 proc. ir 20 proc. tarifai nuo kitų metų būtų taikomi tik iš žemės ūkio gautoms pajamoms, įskaitant iš šioje veikloje naudojamo turto pardavimo.

„Siūlomi patikslinimai, kurie atitiktų birželio 26 dienos pasiūlyto reglamentavimo tikruosius tikslus, nustatyti atskiras apmokestinimo sąlygas pajamoms iš žemės ūkio veiklos ir kartu suderinti mokesčio kreditų mechanizmą“, – Seimo posėdyje sakė vienas pataisų autorių socialdemokratas Matas Skamarakas.

15 proc. tarifas būtų taikomas iki 60 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) siekiančioms metinėms žemės ūkio pajamoms, o 20 proc. – 60 VDU viršijančioms pajamoms.

BNS rašė, kad ūkininkams reiškus nepasitenkinimą Seime svarstomais mokesčių pakeitimais parlamentas birželį pritarė, kad visiems asmenims, turintiems ūkininko pažymėjimą, tačiau nebūtinai besiverčiantiems ūkininko veikla, būtų taikomi 15 proc. ir 20 proc. GPM tarifai.

Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas yra sakęs, kad lengvatą planuojama pakoreguoti, tačiau patvirtinti tarifai žemdirbiams nesikeis. 

Apie tokios korekcijos būtinumą yra pasisakiusi ir premjerė Inga Ruginienė, ir prezidentas Gitanas Nausėda

Standartiniai GPM tarifai nuo kitų metų sieks 20, 25 ir 32 proc.

indeliai.lt

