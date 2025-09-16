Seime – siūlymas žemės ūkio ir maisto sektorius pripažinti svarbiais nacionaliniam saugumui

Tai numato Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) parengti Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo pakeitimai, kuriems jau pritarė Vyriausybė.
Šiuo metu tarp svarbiausių nacionalinį saugumą užtikrinančių šalies politikos nuostatų išskiriamos vidaus saugumo užtikrinimo, ekonominė, viešojo saugumo, socialinė, kultūros, švietimo ir mokslo, aplinkos apsaugos, sveikatos ir tautinė politikos.
„Žemės ūkis ir maisto ūkis nėra įvardyti nacionalinio saugumo politikoje, nors yra pakankamai imlūs energetiniams resursams, jautrūs įvykus nenumatytoms ekstremaliosioms situacijoms ar krizėms“, – rašoma projekto aiškinamajame rašte.
Siūlymu siekiama, kad žemės ūkio ir maisto politiką įtraukus tarp strategiškai svarbių nacionaliniam saugumui šalies gyventojams būtų užtikrintas apsirūpinimas maisto produktais ekstremaliųjų situacijų ar krizės metu, taip pat paskelbus mobilizaciją, įvedus nepaprastąją ar karo padėtį.
Laikinojo žemės ūkio ministro Igno Hofmano teigimu, sprendimas pripažinti žemės ūkį strategiškai svarbia šaka žemdirbiams pagerins teisinį reguliavimą, užtikrins didesnį sektoriui skiriamą finansavimą, krizinėmis situacijomis – geresnį žemdirbių priėjimą prie energetinių išteklių, pavyzdžiui, elektros, dujų ir kitų gamybai reikalingų žaliavų.
