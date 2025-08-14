Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Socialdemokratų partijos narys į posėdį prisijungė iš fūros: pats paaiškino priežastį

2025-08-14 15:56 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-14 15:56

Rugpjūčio 13 dieną Pakruojo rajono savivaldybėje vyko Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis. Jis buvo įrašytas ir vėliau paskelbtas socialiniuose tinkluose. Vaizdo įraše matyti, kad dalis dalyvių posėdyje dalyvavo gyvai savivaldybės kabinete, o kiti – nuotoliniu būdu. Vienas prisijungęs dalyvis išsiskyrė iš kitų – socialdemokratas, tarybos narys Saulius Skikas posėdyje dalyvavo iš sunkvežimio kabinos.

Saulius Skikas posedyje (nuotr. facebook ir stop kadras)

REKLAMA

Darbuotojas patyrė traumą

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Sauliumi Skiku, jis papasakojo, kaip viskas buvo iš tikrųjų:

„Esu ūkininkas, todėl sėdėjau sunkvežimyje. Mano vairuotojas tą dieną negalėjo dirbti, o man tas vežimas gal 200-300 metrų nuo lauko, tai reikėjo jį pavaduoti, nes dabar tie orai gražūs, tai reikia naudotis kiekviena minute, nes jeigu valandą čia stovėtų kombainas, užeitų lietus, tuomet prarasčiau kelis tūkstančius“, – atvirauja tarybos narys.

Saulius atvirauja, jog tai pirmas kartas, kuomet į posėdį teko prisijungti iš tokios vietos, tačiau džiaugiasi, kad nutikus tokiai situacijai darbas yra nuotoliniu būdu ir galima į posėdį prisijungti iš bet kokios vietos: „Aš iš vakaro pasiskaičiau ir susipažinau su visa informacija, klausimų man jokių nekilo, nes ten buvo lengvi klausimai ir tiek.“

„Dabar toks mėnuo, kuomet reikia pjauti rugius, bet šiaip visada atvykstu į vietą. Yra tų darbuotojų, kurie čia darbuojasi, bet kadangi darbuotojui nutiko nelaimė, tai teko jį pavaduoti“, – pasakoja Saulius.

Tokio dėmesio nesitikėjo

Saulius atvirauja, jog prieš sėsdamas į sunkvežimį ir prieš prisijungiant į posėdį iš transporto priemonės, nė nepagalvojo, jog sulauks tokio dėmesio: „Kažkaip net nekilo mintis, kad visiems bus taip įdomu.“

„Esu profesionalus sportininkas, tai to dėmesio tikrai gaunu, todėl tas dėmesys, kuris yra dabar, kažkaip nei džiugina, nei liūdina, nėra skirtumo, nes prie dėmesio aš pratęs“, – kalba Saulius.

Saulius atvirauja, jog neigiami komentarai jo neveikia, nes pasak jo, tie žmonės nežino, kas yra žemės ūkis.

„Tie kas čia komentuoja neigiamai, tiesiog nežino, kas yra žemės ūkis ir kad čia svarbi kiekviena valanda, nes gali prisidaryti didelių nuostolių. Jei aš nedirbsiu, tuomet neturėsiu duonos ant stalo“, – komentuoja vyras.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

