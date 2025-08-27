Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Savivaldybės žinia: bus perkeltas dabartinis išvažiavimas iš Tarandės link sostinės

2025-08-27 14:16 / šaltinis: BNS
2025-08-27 14:16

Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė tęstinei bendradarbiavimo sutarčiai su valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“, pagal kurią, kovą pradėjus statyti 6 mln. eurų vertės Tarandės tunelį, toliau nuo posūkio į Vilniaus Vakarinį aplinkkelį bus perkelta išvažiavimo vieta iš Tarandės miesto link, trečiadienį pranešė savivaldybė. 

Transportas BNS Foto

0

„Dabartinis išvažiavimas yra per arti nusukimo į Vilniaus Vakarinį aplinkkelį, todėl neužtenka atstumo saugiai persirikiuoti į kitą eismo juostą. Be to, išvažiavimo į Ukmergės gatvę vieta neatitinka ir šiuo metu galiojančių teisės aktų“, – pranešime sakė sostinės meras Valdas Benkunskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savivaldybės teigimu, dabartinio išvažiavimo iš Tarandės gyvenvietės į Ukmergės gatvę vieta bus perkelta apie 200 metrų Ukmergės kryptimi.

BNS rašė, kad šalia statomo Tarandės tunelio bus pastatyta nauja dviejų eismų juostų 568 metrų ilgio gatvė. 

Ji sujungs būsimą tunelį bei Tarandės gatvę, jos statybas planuojama baigti iki šių metų rudens. 

Anot savivaldybės, šalia naujos gatvės bus įrengtas pėsčiųjų takas, o jos pabaigoje – ties Tarandės ir Edinburgo gatvėmis – bus įrengta nauja žiedinė sankryža. 

Vilniaus savivaldybė įsipareigojo pastatyti jungiamąjį kelią, o rajono – rekonstruoti Bukiškio Nesvyžiaus gatvę.

Kaip skelbė BNS, Tarandės tunelį numatoma pastatyti iki 2026 metų gegužės. Tunelis statomas 300 metrų atstumu nuo „Emsi“ degalinės, važiuojant link Ukmergės, jį už 6,2 mln. eurų stato įmonė „YIT Lietuva“. 

Pasak Vilniaus rajono savivaldybės, pastačius tunelį padidės transporto pralaidumas rajono bei miesto sandūroje esančiose gyvenvietėse, kurios pastaraisiais metais sparčiai augo.

Didelės spūstys ties posūkiu į Tarandę kasdien piko metu formuojasi jau nuo 2017 metų, kai buvo atidarytas Vilniaus vakarinis aplinkkelis. Įrengus tunelį spūsčių turėtų nelikti arba jos gerokai sumažės, o eismo įvykių rizika taps minimali.

