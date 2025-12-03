 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Sargėnų estakadoje baigti rekonstrukcijos darbai – eismas atvertas abiem juostomis

2025-12-03 13:11 / šaltinis: ELTA
2025-12-03 13:11

Trečiadienį  šalia Kauno atvertas eismas abiem rekonstruotos Sargėnų estakados juostomis, pranešė valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“.

Transportas (nuotr. Elta)

„Trejus metus trukę Sargėnų estakados darbai baigti – nuo šiandien kelionės nuo Kauno link Marijampolės ir Suvalkų  taps patogesnės ir, svarbiausia, saugesnės. Tai – viena pagrindinių transporto arterijų tiek vietiniams – kauniečiams, tiek keliaujantiems tolimesniais maršrutais. Rūpinamės ne tik keliais, bet ir viadukų bei tiltų būkle, kad kiekviena kelionė būtų sklandi ir saugi“,  – pranešime cituojama susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trejus metus trukusio projekto metu buvo sustiprintos viaduko konstrukcijos, atnaujinti deformaciniai pjūviai asfalto dangoje, išklota nauja asfalto danga, atlikti kiti darbai. 

Sargėnų estakados remonto darbus už daugiau kaip 2,1 mln. eurų (su PVM) atliko įmonė, daugiau nei 790 tūkst. eurų (su PVM) vertės darbus taip pat įgyvendino įmonė „Kelių priežiūra“. 

Sargėnų sankryžos estakada, suprojektuota 1987-aisiais, o pastatyta 1993 metais. Šios estakados ilgis siekia beveik 244 metrus, plotis – šiek tiek daugiau nei 10 metrų.

