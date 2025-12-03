Sargėnų estakadoje baigti rekonstrukcijos darbai – eismas atvertas abiem juostomis

„Trejus metus trukę Sargėnų estakados darbai baigti – nuo šiandien kelionės nuo Kauno link Marijampolės ir Suvalkų taps patogesnės ir, svarbiausia, saugesnės. Tai – viena pagrindinių transporto arterijų tiek vietiniams – kauniečiams, tiek keliaujantiems tolimesniais maršrutais. Rūpinamės ne tik keliais, bet ir viadukų bei tiltų būkle, kad kiekviena kelionė būtų sklandi ir saugi“, – pranešime cituojama susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė.
Trejus metus trukusio projekto metu buvo sustiprintos viaduko konstrukcijos, atnaujinti deformaciniai pjūviai asfalto dangoje, išklota nauja asfalto danga, atlikti kiti darbai.
Sargėnų estakados remonto darbus už daugiau kaip 2,1 mln. eurų (su PVM) atliko įmonė, daugiau nei 790 tūkst. eurų (su PVM) vertės darbus taip pat įgyvendino įmonė „Kelių priežiūra“.
Sargėnų sankryžos estakada, suprojektuota 1987-aisiais, o pastatyta 1993 metais. Šios estakados ilgis siekia beveik 244 metrus, plotis – šiek tiek daugiau nei 10 metrų.