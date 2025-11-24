 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Rykliuose“ – nuo rekordinės projekto investicijos iki savo verslą su partneriu pristačiusio OG Version

2025-11-24 15:26 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-24 15:26

Šį pirmadienį TV3 žiniasklaidos grupės verslumo šou „Rykliai. Lietuva“ žiūrovai taps ypatingos akimirkos liudytojais – čia bus sukirsta rankomis dėl pačios didžiausios kada nors projekte buvusios investicijos! Tokios dar niekuomet nėra buvę ne tik mūsų šalies verslo šou, bet ir visoje Europoje. Tačiau kas taps tais laimingaisiais?

Rykliai Lietuva
25

Šį pirmadienį TV3 žiniasklaidos grupės verslumo šou „Rykliai. Lietuva" žiūrovai taps ypatingos akimirkos liudytojais – čia bus sukirsta rankomis dėl pačios didžiausios kada nors projekte buvusios investicijos! Tokios dar niekuomet nėra buvę ne tik mūsų šalies verslo šou, bet ir visoje Europoje. Tačiau kas taps tais laimingaisiais?

0

Kaip ir kiekvieną savaitę, šį pirmadienio vakarą pamatysime įdomiausias savo idėjas penkiems „rykliams“ siūlančius lietuvius: nuo viso pasaulio skonių vienoje dėžutėje iki meno ir technologijų sintezės, tikra dovana jūsų žarnynui tapsiančio gėrimo ir daugelio kitų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmoji šį vakarą pasirodys Radvilė. Kartu su dviem stiuardesėmis, užkandžių prenumeratos įkūrėja pakvies investuotojus pasinerti į tikrą skonių kelionę: nuo Meksikos ir Kolumbijos iki Italijos ar Filipinų. 

Rykliai Lietuva nauja laida
(25 nuotr.)
(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rykliai Lietuva nauja laida

Be to, visų jos klientų, tarp kurių daugiausiai – užkandžius savo vaikams perkančios mamos, laukia ne tik degustacinė, bet ir edukacinė patirtis. 

Nors „ryklys“ Einaras Gravrock girs Radvilę už akivaizdžiai matomą jos verslumą, investuotojas turės ir pastabų. Anot jo, šis verslas – nebūtinai tas, į kurį ji turėtų koncentruotis.

„Toks jausmas, kad ne į ta upę įplaukei. Tavo vietoje pagalvočiau, kokias kitas kategorijas labai greitai išbandyti… Didesnė idėja bus lygiai tokia pat sunki, kaip ir ši. Manau, kad gali iškart pradėti nuo kažko didesnio“, – sakys jis, o kokia bus kitų „ryklių“ nuomonė?

Dar viena staigmena žiūrovams taps žinomo dainininko OG Version pasirodymas studijoje. Kartu su partneriu Mykolu, jis „rykliams“ pristatys fermentuotą, daugiausiai gerųjų bakterijų pasaulyje turintį gėrimą „Gėris“. Partneriai bus įsitikinę, kad sukūrė revoliucinį produktą, tačiau ar „rykliai“ su tuo sutiks?

„Šiuo metu man yra 25 metai, o savo pirmai įmonei vadovavau jau 18-os, todėl mano kelionė prasidėjo dar tada, kai sėdėjau mokyklos suole. Per tuos metus sukaupiau nemažą patirtį“, – pasakos Mykolas. 

„Ryklys“ Gediminas Kvietkauskas pripažins, kad šį gėrimą ir pats turi savo šaldytuve, nes jį visuomet perka jo žmona. Mykolą ir Dominyką už puikius marketingo sprendimus girs ir Viktorija Čijunskytė. Deja, ji pripažins, kad gėrimas jai nėra skanus... 

O ką pasakys kiti „rykliai“? Ar Mykolas ir Dominykas sulauks jų investicijų? 

Itin įdomią idėją pristatys ir Asta, sukūrusi meno kūrinių vertinimo aplikaciją, grįstą dirbtiniu intelektu. „Verslo kaina – tai, ką mokame vertinti mes. O jūsų verslo kaina, pagal siūlomas sąlygas, yra 2,4 milijono. Papasakokite, koks dirbtinis intelektas nusprendė šitą kainą?“ – klaus T. Burgaila.

E. Gravrock pastebės, kad industrija, kurioje sukasi Asta, matyt, yra pati įdomiausia. Visgi investuotojus įtikinti idėjos genialumu nebus lengva. 

„Vis dar nesuprantu, kaip jūsų aplikacija įvertina meno kūrinio sukeliamą emociją? Pavyzdžiui, su jūsų aplikacija ateinu į parodą ir matau prie sienos su izoliacija priklijuotą bananą. Kaip tai įvertins aplikacija? Izoliacijos kainą, banano kainą?“ – bandys suprasti dar vienas investuotojas, Robertas Dargis.

Šios ir kitos unikalios idėjos bei taiklios „ryklių“ pastabos – jau šį vakarą. 

„Rykliai. Lietuva“ – pirmadienį, 19.30 val. per TV3!

 

