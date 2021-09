Rusija atšaukė skrydžių ribojimus su Baltarusija

Tokį sprendimą anksčiau priėmė Rusijos kovos su koronavirusine infekcija operatyvinė būstinė.

Birželį Rusija padidino reguliarių skrydžių su Baltarusija skaičių iki 10 per savaitę, o nuo rugpjūčio padvigubino reisų iš Maskvos į Minską skaičių, taip pat padidino jų skaičių iš Sočio ir Krasnodaro.

Lėktuvai į Iraką, kuris turistų iš užsienio neįsileidžia, skris maršrutu Maskva-Bagdadas du kartus per savaitę, o iš Maskvos į Kenijos sostinę Nairobį – taip pat du kartus per savaitę.

Į Ispaniją numatyti keturi skrydžiai per savaitę iš Maskvos į Madridą ir Barseloną, taip pat du kartus per savaitę į Malagą ir Alikantę. Į Slovakiją bus keturi skrydžiai per savaitę maršrutu Maskva-Bratislava ir du skrydžiai per savaitę iš Sankt Peterburgo į Bratislavą.