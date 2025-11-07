 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Rugsėjį Lietuvos eksportas išaugo 8,3 proc., importas – 16,6 proc.

2025-11-07 09:43 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 09:43

Šių metų rugsėjį, palyginus su rugpjūčiu, eksportasLietuvos padidėjo 8,3 proc., importas – 16,6 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra. Prekių eksportuota už 3,26 mlrd. eurų, importuota už 3,83 mlrd. eurų – tarptautinės prekybos prekėmis deficitas sudarė 569,5 mln. eurų.

Prekių eksportas į Rusiją sumažėjo trečdaliu (nuotr. stop kadras)

Šių metų rugsėjį, palyginus su rugpjūčiu, eksportasLietuvos padidėjo 8,3 proc., importas – 16,6 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra. Prekių eksportuota už 3,26 mlrd. eurų, importuota už 3,83 mlrd. eurų – tarptautinės prekybos prekėmis deficitas sudarė 569,5 mln. eurų.

REKLAMA
0

Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 2,2 mlrd. eurų.

Anot agentūros, eksporto augimui įtakos turėjo padidėjęs javų (51,2 proc.), elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (22,8 proc.), antžeminio transporto priemonių (27,1 proc.) eksportas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Importo padidėjimą lėmė išaugęs mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (26,5 proc.), antžeminio transporto priemonių (34,2 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (23 proc.) importas. 

REKLAMA
REKLAMA

Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 11,3 proc., importas – 15 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 3,5 proc., be mineralinių produktų – 7,9 proc.

REKLAMA

Skelbiama, jog šių metų rugsėjį, lyginant su tuo pačiu metu pernai, per metus eksportas sumažėjo 0,3 proc., importas padidėjo 12,1 proc. 

Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs įvairių chemijos produktų (30,3 proc.), trąšų (27,9 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė padidėjęs mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (33,7 proc.), antžeminio transporto priemonių (8,6 proc.) importas. 

REKLAMA
REKLAMA

Per metus prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 0,2 proc., importas – 8,1 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 0,6 proc., be mineralinių produktų padidėjo 0,3 proc.

Lyginant šių ir praėjusių metų sausio–rugsėjo laikotarpius, eksportas sumažėjo 1,1 proc., importas padidėjo 5,3 proc.  Šiemet daugiausia eksportuota į Latviją (12,5 proc.), Lenkiją (10,3 proc.), Vokietiją (9 proc.), o importuota iš Lenkijos (13,8 proc.), Vokietijos (12,8 proc.), Latvijos (8,3 proc.). 

Lietuviškos kilmės prekių per devynis mėnesius šiemet daugiausia eksportuota į Lenkiją (10,1 proc.), Vokietiją (9,7 proc.), Nyderlandus (7,8 proc.), Latviją (7,7 proc.), Jungtines Valstijas (6,5 proc.).

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų