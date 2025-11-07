Rugsėjį Lietuvos eksportas išaugo 8,3 proc., importas – 16,6 proc.

Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 2,2 mlrd. eurų.
Anot agentūros, eksporto augimui įtakos turėjo padidėjęs javų (51,2 proc.), elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (22,8 proc.), antžeminio transporto priemonių (27,1 proc.) eksportas.
Importo padidėjimą lėmė išaugęs mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (26,5 proc.), antžeminio transporto priemonių (34,2 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (23 proc.) importas.
Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 11,3 proc., importas – 15 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 3,5 proc., be mineralinių produktų – 7,9 proc.
Skelbiama, jog šių metų rugsėjį, lyginant su tuo pačiu metu pernai, per metus eksportas sumažėjo 0,3 proc., importas padidėjo 12,1 proc.
Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs įvairių chemijos produktų (30,3 proc.), trąšų (27,9 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė padidėjęs mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (33,7 proc.), antžeminio transporto priemonių (8,6 proc.) importas.
Per metus prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 0,2 proc., importas – 8,1 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 0,6 proc., be mineralinių produktų padidėjo 0,3 proc.
Lyginant šių ir praėjusių metų sausio–rugsėjo laikotarpius, eksportas sumažėjo 1,1 proc., importas padidėjo 5,3 proc. Šiemet daugiausia eksportuota į Latviją (12,5 proc.), Lenkiją (10,3 proc.), Vokietiją (9 proc.), o importuota iš Lenkijos (13,8 proc.), Vokietijos (12,8 proc.), Latvijos (8,3 proc.).
Lietuviškos kilmės prekių per devynis mėnesius šiemet daugiausia eksportuota į Lenkiją (10,1 proc.), Vokietiją (9,7 proc.), Nyderlandus (7,8 proc.), Latviją (7,7 proc.), Jungtines Valstijas (6,5 proc.).