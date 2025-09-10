„Homanit Lietuva“ pradeda eksportuoti į šešias ES valstybes

Vokietijos kapitalo medžio plaušų plokščių gamybos bendrovė „Homanit Lietuva“ pradėjo eksportuoti gaminius į Švediją, Italiją bei dar keturias Europos Sąjungos (ES) valstybes, skelbia įmonė.
Pasak jos, Vokietijos sertifikavimo įstaiga EPH jos produkcijai išdavė tarptautinius sertifikatus.
„Sertifikatai pripažįstami visame pasaulyje, todėl šis pasiekimas (...) atveria naujas galimybes produkcijos eksportui bei bendradarbiavimui su tarptautiniais partneriais” – pranešime sakė „Homanit Lietuva“ generalinė direktorė Inga Urbanavičiūtė.
Plečiantis eksporto rinkoms bendrovė taip pat pranešė ieškanti 60 naujų darbuotojų. Šiuo metu gamykloje dirba 163 žmonės.
Daugiau nei 215 mln. eurų vertės gamykla Pagiriuose, šalia Vilniaus, yra didžiausia investicija Vokietijos įmonės istorijoje – ji ketina pasiekti iki 310 tūkst. kubinių metrų metinės gamybos apimtis.
