  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Kinija skelbia apie prognozes pranokstantį eksporto augimą

2025-08-07 16:56 / šaltinis: BNS
2025-08-07 16:56

Kinijos eksportas praėjusį mėnesį, palyginti su pernai liepa, išaugo 7,2 proc., parodė ketvirtadienį paskelbti oficialūs duomenys, antrai pagal dydį pasaulio ekonomikai išgyvenant nestabilias prekybos karo su Jungtinėmis Valstijomis paliaubas.

Kinijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Kinijos eksportas praėjusį mėnesį, palyginti su pernai liepa, išaugo 7,2 proc., parodė ketvirtadienį paskelbti oficialūs duomenys, antrai pagal dydį pasaulio ekonomikai išgyvenant nestabilias prekybos karo su Jungtinėmis Valstijomis paliaubas.

0

Kinijos siuntų į užsienį augimas viršijo agentūros „Bloomberg“ kalbintų analitikų prognozuotus 5,6 procento.

Importas palyginamuoju laikotarpiu padidėjo kukliau – 4,1 proc., bet gerokai viršijo prognozių vidurkį – 1 procentas.

Eksportas įvertintas 321,8 mlrd. JAV dolerių, importas – 223,5 mlrd. dolerių.

Duomenys taip pat parodė, kad Kinijos eksportas į Jungtines Valstijas, didžiausią jos prekybos partnerę, toliau mažėjo – praėjusį mėnesį buvo 6,1 proc. kuklesnis nei prieš metus.

Abi ekonominės supervalstybės praėjusį mėnesį Stokholme susitarė pratęsti muitų paliaubas. Šiuo susitarimu laikinai nustatyti nauji 30 proc. JAV muitai Kinijos prekėms, o priešpriešiniai mokesčiai siekia 10 procentus.

Susitarimas, dėl kurio iš pradžių buvo susitarta Ženevoje gegužę, panaikino triženklius muitus, kuriuos abi šalys buvo pradėjus taikyti kitai šaliai po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas balandžio 2-ąją pradėjo tarptautinį prekybos karą.

90 dienų trukmės paliaubos turėtų baigtis rugpjūčio 12-ąją.

