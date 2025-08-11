„Homanit Lietuva“ investavo 20 tūkst. eurų į perteklinio plaušo suvaldymą

Vokietijos gamintojos „Dieffenbacher“ įgyvendintas linijos patobulinimas leidžia efektyviau sugrąžinti perteklinį plaušą atgal į gamybos procesą ir nekaupti jo damboje linijos prastovų metu, pirmadienį pranešė bendrovė.
Pasak jos, gamykloje šiuo metu vyksta šios linijos bandymai, medžio plaušo plokščių sertifikavimas, o įprastą gamybos veiklą numatyta pradėti rudenį.
Anksčiau BNS rašė, jog gamykla taip pat ketina diegti papildomas garso mažinimo priemones.
Įmonė birželio pabaigoje pranešė, kad dėl techninio įrangos gedimo iš linijos skubiai teko pašalinti neįprastai didelį perteklinio plaušo kiekį, o jį vežant dėl vėjo pasklido ne tik teritorijoje, bet ir už jos ribų.
Kaip rašė BNS, Pagirių bendruomenė kritikuoja „Homanit Lietuvos“ gamyklos veiklą vandenvietės teritorijoje, gyventojai ne kartą piketavo ir reikalavo iškelti gamyklą iš šios teritorijos.
Daugiau nei 215 mln. eurų vertės gamykla Pagiriuose yra didžiausia investicija Vokietijos įmonės istorijoje – ji ketina pasiekti iki 310 tūkst. kubinių metrų metinės gamybos apimtis, o iki metų galo sukurti per 200 darbo vietų.
„Sodros“ duomenimis, šiuo metu „Homanit Lietuva“ dirba 156 darbuotojai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!