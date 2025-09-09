Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvos eksportas šiemet sumažėjo 0,6 proc., importas augo 6 proc.

2025-09-09 09:44 / šaltinis: BNS
2025-09-09 09:44

Lietuva šiemet sausį-liepą eksportavo prekių už 21,26 mlrd. eurų – 0,6 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu (be mineralinių produktų – 0,7 proc. daugiau). Importas siekė 25,35 mlrd. eurų, arba 6 proc. daugiau (7,8 proc. daugiau).

Šiaulių oro uostas (bendrovės nuotr.)

Lietuva šiemet sausį-liepą eksportavo prekių už 21,26 mlrd. eurų – 0,6 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu (be mineralinių produktų – 0,7 proc. daugiau). Importas siekė 25,35 mlrd. eurų, arba 6 proc. daugiau (7,8 proc. daugiau).

REKLAMA
0

Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 14 6 mlrd. eurų – 2,7 proc. daugiau, be mineralinių produktų – 6,3 proc. daugiau, skelbia Valstybės duomenų agentūra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo kritęs mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (7,4 proc.), transporto priemonių (8,8 proc.), mašinų ir įrenginių, jų dalių (6,6 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė padidėjęs elektros mašinų ir įrenginių (18,5 proc.), transporto priemonių (14,7 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, (6,6 proc.) importas.

REKLAMA
REKLAMA

Vien liepą prekių eksportuota už 2,94 mlrd. eurų – 3,6 proc. mažiau nei pernai liepą ir 1,7 proc. mažiau nei prieš mėnesį. Importuota už 3,85 mlrd. eurų – atitinkamai  4,6 proc. ir 14,4 proc. daugiau.

REKLAMA

Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,97 mlrd. eurų – 2 proc. mažiau nei prieš metus (be mineralinių produktų – 2,7 proc. mažiau) ir 1,5 proc. mažiau nei prieš mėnesį (3,3 proc. mažiau). Tarptautinės prekybos prekėmis deficitas siekė 908,6 mln. eurų.

Per septynis šių metų mėnesius daugiausia eksportuota į Latviją (12,2 proc.), Lenkiją (10,5 proc.), Vokietiją (9,1 proc.), o importuota iš Lenkijos (13,7 proc.), Vokietijos (12,9 proc.), Latvijos (8,1 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Lenkiją (10,2 proc.), Vokietiją (9,7 proc.), Nyderlandus (7,7 proc.), Latviją (7,5 proc.), JAV (7 proc.).

REKLAMA
REKLAMA

Daugiausia eksportuota mineralinių produktų (14,8 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (13,3 proc.), chemijos pramonės(11,6 proc.). Daugiausia importuota mineralinių produktų (18,3 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (18,2 proc.), chemijos pramonės produkcijos (12,2 proc.).

Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota mineralinių produktų (17,9 proc.), baldų, apšvietimo įrangos, surenkamųjų statinių (10,9 proc.), paruoštų maisto produktų, gėrimų, tabako ir perdirbtų pakaitalų (10,4 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (9,8 proc.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų