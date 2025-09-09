Lietuvos eksportas šiemet sumažėjo 0,6 proc., importas augo 6 proc.

Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 14 6 mlrd. eurų – 2,7 proc. daugiau, be mineralinių produktų – 6,3 proc. daugiau, skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo kritęs mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (7,4 proc.), transporto priemonių (8,8 proc.), mašinų ir įrenginių, jų dalių (6,6 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė padidėjęs elektros mašinų ir įrenginių (18,5 proc.), transporto priemonių (14,7 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, (6,6 proc.) importas.
Vien liepą prekių eksportuota už 2,94 mlrd. eurų – 3,6 proc. mažiau nei pernai liepą ir 1,7 proc. mažiau nei prieš mėnesį. Importuota už 3,85 mlrd. eurų – atitinkamai 4,6 proc. ir 14,4 proc. daugiau.
Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,97 mlrd. eurų – 2 proc. mažiau nei prieš metus (be mineralinių produktų – 2,7 proc. mažiau) ir 1,5 proc. mažiau nei prieš mėnesį (3,3 proc. mažiau). Tarptautinės prekybos prekėmis deficitas siekė 908,6 mln. eurų.
Per septynis šių metų mėnesius daugiausia eksportuota į Latviją (12,2 proc.), Lenkiją (10,5 proc.), Vokietiją (9,1 proc.), o importuota iš Lenkijos (13,7 proc.), Vokietijos (12,9 proc.), Latvijos (8,1 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Lenkiją (10,2 proc.), Vokietiją (9,7 proc.), Nyderlandus (7,7 proc.), Latviją (7,5 proc.), JAV (7 proc.).
Daugiausia eksportuota mineralinių produktų (14,8 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (13,3 proc.), chemijos pramonės(11,6 proc.). Daugiausia importuota mineralinių produktų (18,3 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (18,2 proc.), chemijos pramonės produkcijos (12,2 proc.).
Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota mineralinių produktų (17,9 proc.), baldų, apšvietimo įrangos, surenkamųjų statinių (10,9 proc.), paruoštų maisto produktų, gėrimų, tabako ir perdirbtų pakaitalų (10,4 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (9,8 proc.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!