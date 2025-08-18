Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Karas – nė motais: ES importavo rusiškų dujų už 4,4 mlrd. eurų

2025-08-18 13:44 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-18 13:44

Pirmąjį 2025 m. pusmetį Europos Sąjunga importavo rusiškų suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) už maždaug 4,48 milijardo eurų – daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį, kai iš Rusijos importuotų dujų vertė sudarė 3,47 mlrd. eurų, pirmadienį pranešė ES statistikos agentūra „Eurostat“.

Gazprom dujos (nuotr. SCANPIX)

Pirmąjį 2025 m. pusmetį Europos Sąjunga importavo rusiškų suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) už maždaug 4,48 milijardo eurų – daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį, kai iš Rusijos importuotų dujų vertė sudarė 3,47 mlrd. eurų, pirmadienį pranešė ES statistikos agentūra „Eurostat“.

REKLAMA
0

Per pirmuosius šešis 2025 m. mėnesius ES iš viso importavo SGD už maždaug 26,9 mlrd. eurų Didžiausią šios sumos dalį – apie 13,7 mlrd. eurų – sudarė importas iš Jungtinių Valstijų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2024 m. iš JAV importuojamos gamtinės dujos sudarė beveik 45 proc. visų ES SGD importo apimčių, o ši valstybė buvo didžiausia šalių bloko SGD tiekėja, pranešė Europos Komisija.

Kitaip nei Rusijos naftai ir anglims, dujoms sankcijų ES iki šiol neįvedė, nes kai kurios valstybės narės vis dar yra nuo jų priklausomos. Į bloką toliau tiekiamos SGD, be to, dalis dujų atiteka tokiais dujotiekiais, kaip „TurkStream“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų