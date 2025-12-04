 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

„Regitra“ įspėja nejuokauti: už tai sulauksite ir 600 eurų baudos

2025-12-04
Automobilio pardavimas gali būti paprastas ir sklandus procesas, jei yra žinomi pagrindiniai žingsniai, rašoma pranešime žiniasklaidai.

0

Kad gyventojams būtų lengviau, „Regitra“ parengė tris aiškius patarimus, padėsiančius užtikrinti saugų ir tvarkingą sandorį.

„Gyventojams tereikia kelių aiškių žingsnių, kad automobilio pardavimas vyktų greitai ir be rūpesčių. Norime padėti suprasti, kada nuosavybė iš tiesų pasikeičia ir kokius veiksmus reikia atlikti, kad procesas būtų skaidrus“, – sako „Regitros“ Transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vadovė Renata Šostakienė.

1 žingsnis. Pasirašykite sutartį ir nurodykite visus duomenis

Parduodant automobilį rekomenduojama naudotis „Regitros“ sutarties šablonu ir labai kruopščiai ją užpildyti. Tai padės išvengti ginčų ir netikslumų ateityje.

Pildydami sutartį:

  • patikrinkite pirkėjo tapatybę – paprašykite asmens dokumento.
  • nurodykite teisingą automobilio kainą, ridą ir esamus defektus.
  • pažymėkite, ar pirkėjui perduodami draudimo dokumentai, ar galioja techninė apžiūra.

Turint teisingai užpildytus dokumentus ateityje išvengsite nesusipratimų, o kilus ginčui, tai taps svarbiu ir teisėtu įrodymu. 

2 žingsnis. Deklaruokite nuosavybės pasikeitimą

Po sutarties pasirašymo:

  • pirkėjas pirmas deklaruoja įsigijimą, o pardavėjas – patvirtina perleidimą. Tik atlikus abu šiuos veiksmus valstybė žino, kam oficialiai priklauso transporto priemonė. Nuosavybės pasikeitimą galima deklaruoti greitai ir nemokamai internetu – Regitra – Savitarna.
  • automobilio dokumentus ir raktelius pirkėjui patartina perduoti tik po to, kai abi pusės deklaruos nuosavybės pasikeitimą.

3 žingsnis. Jei pirkėjas delsia – veikite patys

Jeigu nutiko taip, kad pirkėjas visgi vengia deklaruoti įsigijimą, norėdamas išvengti baudų savo vardu, pardavėjas turi teisę pats išregistruoti automobilį.

Tai galima padaryti internetu, pasirinkuspaslaugą „Noriu panaikinti leidimą dalyvauti viešajame eisme išregistruojant transporto priemonę“.

Už neperregistruotą automobilį pirkėjui policija gali taikyti administracinę atsakomybę: baudą nuo 150 iki 300 eurų, o pakartotinai – nuo 440 iki 600 eurų.

Apibendrinant, pardavėjas, parduodamas transporto priemonę, privalo sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį ir po to, kai pirkėjas „Regitroje“ deklaruoja įsigytą transporto priemonę, patvirtinti transporto priemonės perleidimą.

Tokiu būdu „Regitrai“ pranešama, kad pasikeitė transporto priemonės savininkas. Tuomet šie duomenys yra užfiksuojami ir perduodami atitinkamoms institucijoms.

„Pardavus automobilį įsitikinkite, kad visus žingsnius atlikote laiku ir teisingai. Svarbu atkreipti dėmesį, kad jūsų atsakomybė už transporto priemonę baigiasi ne nuo sutarties pasirašymo, bet tuomet, kai nuosavybės pasikeitimas yra užfiksuojamas „Regitroje“.

Jei viską atliksite teisingai, galėsite būti ramūs ir išvengsite nesusipratimų ateityje“, – teigia R. Šostakienė.

Išsamią informaciją, ką turi padaryti pardavėjas bei kaip patvirtinti nuosavybės perleidimą rasite „Regitros“ puslapyje:» Pardaviau Lietuvos gyventojui.

indeliai.lt

