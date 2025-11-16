Nuo gruodžio 1 d. – pokyčiai „Regitroje“ dėl vairuotojo pažymėjimo

Dabar galiojanti tvarka klientams kėlė tam tikrų neaiškumų: vairuotojams tekdavo atskirai domėtis, kur ir kam priklauso pateikti prašymą – policijai ar „Regitrai“ norint susigrąžinti teisę vairuoti.
Nuo šiol šios painiavos nebeliks – nepriklausomai nuo to, kada buvo atimta teisė vairuoti, visais atvejais ją grąžins tik „Regitra“. Tai leis supaprastinti procesą, sutrumpinti laiką, reikalingą dokumentams sutvarkyti, ir užtikrinti aiškesnį aptarnavimą vairuotojams.
Ką reikia žinoti prieš kreipiantis į „Regitrą“
Svarbu žinoti, kad „Regitra“ ir toliau vertins, ar vairuotojas atitinka visus teisės vairuoti grąžinimo reikalavimus – ar yra pasibaigęs nustatytas laikotarpis, ar pabaigti papildomi mokymai, ar išlaikyti egzaminai, jei to yra reikalaujama. Prieš išduodant naują vairuotojo pažymėjimą ir toliau bus tikrinama, ar vairuotojas neturi nesumokėtų baudų.
„Bendraudami su Policija ir Informatikos ir ryšių departamentu siekėme, kad klientams, norintiems susigražinti teisę vairuoti, būtų lengviau suprasti kur ir kada kreiptis, o pats procesas būtų vienose rankose.
O kad viskas vyktų sklandžiai, kviečiame vairuotojus dar prieš kreipiantis dėl teisės vairuoti grąžinimo pasitikrinti, ar jie atliko visas įstatymo numatytas prievoles,“ – teigia „Regitros“ paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis.
Visą informaciją, ką reikia žinoti ir kokius žingsnius atlikti kiekvienam asmeniui, norint susigrąžinti teisę vairuoti, rasite „Regitros“ internetinėje svetainėje: » Noriu susigrąžinti teisę vairuoti
Atnaujinta tvarka – dar vienas žingsnis siekiant vieningo ir patogaus vairuotojų aptarnavimo proceso.