  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Regitra“ skelbia: keičiasi tvarka šiems asmenims

2025-11-15 09:06 / šaltinis: ELTA
2025-11-15 09:06

Nuo šių metų gruodžio 1 dienos Lietuvoje įsigalios nauja teisės vairuoti grąžinimo tvarka. Nuo šios dienos visus su šia paslauga susijusius klausimas tvarkys tik valstybės įmonė „Regitra".

„Regitra“ (nuotr. Dainiaus Labučio)

Nuo šių metų gruodžio 1 dienos Lietuvoje įsigalios nauja teisės vairuoti grąžinimo tvarka. Nuo šios dienos visus su šia paslauga susijusius klausimas tvarkys tik valstybės įmonė „Regitra“.

0

„Iki šiol asmenys, praradę teisę vairuoti iki 2016 m. gruodžio 31d., pirmiausiai turėdavo apsilankyti policijoje, o paskui „Regitroje“. Dabar visus šiuos klausimus tvarkys tik „Regitra“, kas leis klientams paslaugą gauti paprasčiau ir greičiau“, – pranešime teigė valstybės įmonė.

Pasak jos, dabartinė sistema vairuotojams kelia nemažai klausimų, nes reikia aiškintis, kur ir kokiu atveju kreiptis – į policiją ar į „Regitrą“.

Įsigaliojus pakeitimams, nepriklausomai nuo to, kada buvo prarasta teisė vairuoti, visais atvejais ją bus galima susigrąžinti per „Regitrą“.

Kaip ir anksčiau, įmonė vertins, ar vairuotojas atitinka visus teisės vairuoti grąžinimo reikalavimus – ar yra pasibaigęs nustatytas laikotarpis, ar vairuotojas yra išklausęs papildomus  mokymus ir išlaikęs egzaminus,  jei to yra reikalaujama. 

Prieš išduodant naują vairuotojo pažymėjimą, taip pat bus tikrinama, ar asmuo neturi nesumokėtų baudų.

