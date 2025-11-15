„Regitra“ skelbia: keičiasi tvarka šiems asmenims

„Iki šiol asmenys, praradę teisę vairuoti iki 2016 m. gruodžio 31d., pirmiausiai turėdavo apsilankyti policijoje, o paskui „Regitroje“. Dabar visus šiuos klausimus tvarkys tik „Regitra“, kas leis klientams paslaugą gauti paprasčiau ir greičiau“, – pranešime teigė valstybės įmonė.
Pasak jos, dabartinė sistema vairuotojams kelia nemažai klausimų, nes reikia aiškintis, kur ir kokiu atveju kreiptis – į policiją ar į „Regitrą“.
Įsigaliojus pakeitimams, nepriklausomai nuo to, kada buvo prarasta teisė vairuoti, visais atvejais ją bus galima susigrąžinti per „Regitrą“.
Kaip ir anksčiau, įmonė vertins, ar vairuotojas atitinka visus teisės vairuoti grąžinimo reikalavimus – ar yra pasibaigęs nustatytas laikotarpis, ar vairuotojas yra išklausęs papildomus mokymus ir išlaikęs egzaminus, jei to yra reikalaujama.
Prieš išduodant naują vairuotojo pažymėjimą, taip pat bus tikrinama, ar asmuo neturi nesumokėtų baudų.