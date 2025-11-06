Daliai vairuotojų – siurprizas: vieną iš turimų kategorijų galite prarasti

Naujienų portalas tv3.lt jau anksčiau rašė, kad iki šiol vairuotojams mėgėjams iki 65 metų sveikatos patikrą reikia atlikti kas 10 metų, o nuo 66 iki 79 – kartą per penkerius metus, tuo metu vyresniems nei 80 – kas dvejus metus.
Tačiau jeigu esate išlaikę vairavimo egzaminą „Regitroje“ ir jums leidžiama važiuoti ne tik lengvaisiais automobiliais (B kategorija), bet ir su sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (C kategorija), tokiu atveju keliami griežtesni reikalavimai sveikatai.
Todėl gali nutikti ir taip, kad jums bus palikta teisė vairuoti tik lengvąsias transporto priemones, o papildomai dar reikės atsinaujinti ir vairuotojo pažymėjimą.
„Regitra“ paaiškino, kas pasikeitė
Naujienų portalui tv3.lt skaitytojas Tomas anksčiau pasakojo, kad nuo šių metų įsigaliojusi tvarka dėl vairuotojo pažymėjimų galiojimo jam ir pažįstamiems sukėlė papildomų klausimų.
Pasak jo, iki šiol nėra aišku, ką daryti tuo atveju, jei po sveikatos patikros medikai neleistų sėsti prie sunkiasvorės transporto priemonės vairo.
„Sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojai privalo dažniau tikrintis sveikatą nei tie, kurie vairuoja tik lengvuosius automobilius.
Tačiau ką reikėtų daryti tuo atveju, jeigu man medikai neleis vairuoti sunkiasvorės transporto priemonės, o, tarkime, B kategorijai skirta medicininė pažyma vis dar galios? Ar toks vairuotojo pažymėjimas automatiškai taps negaliojančiu?“ – klausė Tomas.
Tąkart naujienų portalui tv3.lt „Regitros“ atstovė Eglė Bačionytė paaiškino, kad jei vairuotojas turi kelias kategorijas (pavyzdžiui, A ir B arba B ir C), o medicininė pažyma dėl tam tikrų priežasčių, tarkime, dėl sveikatos, yra išduodama tik vienai iš kategorijų, tokiu atveju privalu pasikeisti vairuotojo pažymėjimą.
„Jei vairuotojas pažymėjime turėjo kelias skirtingo galiojimo kategorijas (pavyzdžiui, B ir C), bet nusprendė, kad pasibaigus C kategorijos 5 metų galiojimui jam tiesiog jos nereikia ir neatsinaujino C kategorijos sveikatos pažymos, tuomet keisti vairuotojo pažymėjimo nereikia, nes sveikatos pažymoje ir vairuotojo pažymėjime nurodytos galiojančios kategorijos sutampa“, – komentavo pašnekovė.
E. Bačionytė taip pat gyventojams dar kartą primena, kad nuo 2025 m. sausio 1 d., baigus galioti vairuotojo medicininei pažymai, nebegalioja ir vairuotojo pažymėjimas.
„Kitaip tariant, net jei turite galiojantį vairuotojo pažymėjimą, svarbu, kad tuo metu galiotų ir vairuotojo medicininė pažyma. Pradėjus galioti šiai tvarkai, kiekvieną dieną šimtui ar daugiau vairuotojų baigia galioti jų medicininė pažyma, o kartu yra stabdomas ir vairuotojo pažymėjimas.
Tačiau kiekvieną dieną stebime ir skaičių žmonių, kurie pasitikrina sveikatą ir taip atstato savo vairuotojo pažymėjimo galiojimą. Taigi, šis skaičius yra nuolat kintantis“, – kalbėjo „Regitros“ atstovė.
Gresia ir baudos
Taigi nuo sausio 1 d. vairuotojai turi sekti savo medicininės pažymos galiojimą ir, prieš jai pasibaigiant, pasitikrinti sveikatą, jei nenori, kad jų vairuotojo pažymėjimas laikinai nustotų galioti.
O jeigu yra norima gauti automatinius pranešimus, kurie primintų apie būtinybę pasitikrinti savo sveikatą, „Regitra“ rekomenduoja nurodyti savo kontaktus.
„Jei esate nurodę savo kontaktus „Vairuotojų portale“, tokiu atveju gausite automatišką pranešimą, kad netrukus baigsis jūsų medicininės pažymos galiojimas.
Klientai yra informuojami net du kartus: likus 60 ir 15 dienų iki medicininės pažymos galiojimo termino pabaigos. Taip pat asmenims, palikusiems kontaktinius duomenis, pranešimai yra siunčiami ir jau sustabdžius vairuotojo pažymėjimo galiojimą“, – patarė E. Bačionytė.
Norintys sužinoti, iki kada galioja jų medicininė pažyma, tai gali padaryti dviem būdais:
1. Identifikuokite save per el. valdžios vartus „Vairuotojų portale“;
2. „Regitros“ el. sistemoje suveskite vairuotojo pažymėjimo numerį ir asmens kodą.
Gyventojams taip pat primenama, kad tie, kurie pasitikrino sveikatą pas medikus, nieko papildomai daryti nereikia. „Regitra“ automatiškai gaus duomenis ir pratęs vairuotojo pažymėjimo galiojimą.
Kaip anksčiau skelbė policija, neturintiems galiojančios sveikatos pažymos taip pat gresia bauda nuo 30 iki 50 eurų.