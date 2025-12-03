 
TV3 naujienos > Gyvenimas

Iš „Regitros“ – žinia Lietuvos vairuotojams: nesakykite, kad nepranešė

2025-12-03 12:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 12:20

Skaičiai žmones lydi visur – nuo svarbių datų iki laimingų kombinacijų. Todėl nenuostabu, kad numerio ženklai vis dažniau tampa ne tik techniniu automobilio registracijos elementu, bet ir saviraiškos forma. Šiemet „Regitra“ kviečia atrasti savąją kombinaciją iš jau pagamintų numerių, kurių išpardavimas vyks gruodžio 2–23 dienomis, o kainos bus iki 50 proc. pigesnės.

Regitra BNS Foto

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šio išpardavimo metu automobilių savininkai galės gyvai padalinyje arba internetu rinktis iš pagamintų numerio ženklų, kurie saugomi „Regitros“ padaliniuose, rašoma pranešime spaudai.

Įsigijus tokius numerio ženklus padalinyje nereiks laukti, kol jie bus pagaminti, klientai tą pačią dieną galės juos užsidėti ant savo transporto priemonės, o užsisakę internetu – savo užsakymą gaus į artimiausią siuntų terminalą arba jį pristatys kurjeris.

Numerio ženklai – kaip dovana

„Numerio ženklai vis dažniau tampa netikėta, bet labai šilta dovana. Žmonės renkasi derinius, kurie simbolizuoja bendras patirtis, svarbias datas ar tik jiems suprantamus juokelius. Tokia dovana yra ne tik kūrybinga, bet ir labai asmeniška.

Taip pat klientams dovanojame specialią dovanų kortelę, kurioje galima įrašyti nupirktą derinį ir padėti kaip dovaną savo artimajam po eglute“, – teigia „Regitros“ Komercinių paslaugų vystymo vadovė Jolanta Laurinavičienė.

Numerio ženklai daug ką pasako apie vairuotojo pasirinkimus – vieni renkasi mėgstamus skaičius, kiti ieško lengvai įsimenamų derinių, o dar kiti – simbolikos arba brangių įsimintinų gyvenimo įvykių, pavyzdžiui, tokių kaip vestuvių data, vaiko gimimo mėnesis ir diena ir panašiai. Kiekvienas numerio ženklas gali turėti asmeninę prasmę, kurią mato tik jo savininkas.

Populiariausios kombinacijos 2025 metais

„Analizuodami 2025 m. duomenis, matome, kad labiausiai šiemet žmones viliojo numerio ženklai su raidėmis NNN, NOO, NOR, NOT, NOJ, AID, AIA.

Kaip visuomet buvo populiarūs deriniai su trimis vienodais skaičiais, tačiau nustebino tai, kad vis daugiau klientų renkasi ne pačius brangiausius, bet pigesnius numerio ženklus su trimis skirtingais skaičiais ir raidėmis.

Tai rodo, kad išskirtinį numerį klientai renkasi dėl savęs – jis jiems turi asmeninę reikšmę. Šias raidžių ir skaičių kombinacijas bus galima rasti ir išpardavimo metu“, – teigia J. Laurinavičienė.

Populiariausi šių metų skaičių deriniai buvo 777, 911, 001, 123, 012 ir panašūs

indeliai.lt

