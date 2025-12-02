 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Istoriniai pokyčiai Europoje: dyzeliniai automobiliai Europoje tapo nebereikalingi

2025-12-02 15:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 15:00

Dyzelinių automobilių era Europoje artėja prie pabaigos sparčiau, nei prognozuota. Europos automobilių gamintojų asociacijos (ACEA) duomenys rodo, kad kadaise dominavusi technologija patyrė dar vieną simbolinį pralaimėjimą. Pirmą kartą istorijoje dyzelinių automobilių pardavimai nusileido net ir iš tinklo įkraunamiems hibridams, kurie ilgą laiką buvo laikomi tik pereinamąja, nišine technologija.

„TDI“ variklis

Dyzelinių automobilių era Europoje artėja prie pabaigos sparčiau, nei prognozuota. Europos automobilių gamintojų asociacijos (ACEA) duomenys rodo, kad kadaise dominavusi technologija patyrė dar vieną simbolinį pralaimėjimą. Pirmą kartą istorijoje dyzelinių automobilių pardavimai nusileido net ir iš tinklo įkraunamiems hibridams, kurie ilgą laiką buvo laikomi tik pereinamąja, nišine technologija.

REKLAMA
2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar praėjusio dešimtmečio pradžioje dyzeliniai varikliai sudarė daugiau nei pusę visų naujų automobilių pardavimų Senajame žemyne. Šiandien jie liko autsaiderių gretose.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA

Per pirmuosius dešimt šių metų mėnesių Europos Sąjungos, EFTA šalių ir Jungtinės Karalystės rinkose dyzeliniai modeliai užėmė vos 8 proc. rinkos dalį. Tuo tarpu iš tinklo įkraunamų hibridų paklausa atsiriekė 9,4 proc. automobilių rinkos pyrago.

Nuopuolio chronologija

Dyzelinių automobilių saulėlydis neįvyko per naktį – tai buvo laipsniškas procesas, kurį paspartino „dyzelgeito“ skandalai ir griežtėjanti ES politika. 2017 metais benzininiai automobiliai pirmą kartą aplenkė dyzelinius.

REKLAMA
REKLAMA

2021 metais į priekį išsiveržė tradiciniai hibridai, o 2022 metais elektromobilių paklausa pranoko dyzelinių automobilių. Galiausiai, šiemet dyzelinių automobilių paklausa tapo mažesnė už iš tinklo įkraunamus hibridus. 

Ekspertai išskiria kelias pagrindines šio proceso priežastis. Pirmoji – pasiūlos trūkumas. Griežtėjant emisijų normoms, gamintojams tapo per brangu montuoti sudėtingas išmetamųjų dujų valymo sistemas į mažus automobilius. Todėl dyzeliniai varikliai nebėra siūlomi tokiuose modeliuose kaip „Renault Clio“ ar „Volkswagen Polo“, kurie kadaise buvo graibstomi. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Antroji priežastis – finansinė. Daugelyje Europos šalių taikomos mokestinės lengvatos elektrifikuotam transportui, todėl pirkėjams finansiškai naudingiau rinktis hibridą nei dyzelį. Be to, patobulėję benzininiai varikliai tapo gerokai taupesni, todėl dyzelio ekonominis pranašumas, ypač lengvuosiuose automobiliuose, nebėra toks milžiniškas. 

Šiuo metu Europos rinkos karaliai yra tradiciniai hibridai (34,7 proc.), užtikrintai lenkiantys benzininius modelius (26,9 proc.) ir elektromobilius (18,3 proc.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų