Svarbi žinia vairuotojams: įsigalioja pokyčiai dėl pažymėjimo išdavimo

„Iki šiol asmenys, praradę teisę vairuoti iki 2016 m. gruodžio 31d., pirmiausiai turėdavo apsilankyti policijoje, o paskui „Regitroje“. Dabar visus šiuos klausimus tvarkys tik „Regitra“, kas leis klientams paslaugą gauti paprasčiau ir greičiau“, – pranešime teigė valstybės įmonė.
Pasak jos, iki šiols veikusi sistema vairuotojams kėlė nemažai klausimų, nes reikėjo aiškintis, kur ir kokiu atveju kreiptis – į policiją ar „Regitrą“.
Įsigaliojus pakeitimams, nepriklausomai nuo to, kada buvo prarasta teisė vairuoti, visais atvejais ją galima susigrąžinti per „Regitrą“.
Kaip ir anksčiau, įmonė vertins, ar vairuotojas atitinka visus teisės vairuoti grąžinimo reikalavimus – ar yra pasibaigęs nustatytas laikotarpis, ar vairuotojas yra išklausęs papildomus mokymus ir išlaikęs egzaminus, jei to yra reikalaujama.
Prieš išduodant naują vairuotojo pažymėjimą, taip pat bus tikrinama, ar asmuo neturi nesumokėtų baudų.