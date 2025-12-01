 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Svarbi žinia vairuotojams: įsigalioja pokyčiai dėl pažymėjimo išdavimo

2025-12-01 06:38 / šaltinis: BNS
2025-12-01 06:38

Nuo gruodžio 1 dienos Lietuvoje įsigalioja nauja teisės vairuoti grąžinimo tvarka. Nuo šiol visus su šia paslauga susijusius klausimas tvarkys tik valstybės įmonė „Regitra“.

„Iki šiol asmenys, praradę teisę vairuoti iki 2016 m. gruodžio 31d., pirmiausiai turėdavo apsilankyti policijoje, o paskui „Regitroje“. Dabar visus šiuos klausimus tvarkys tik „Regitra“, kas leis klientams paslaugą gauti paprasčiau ir greičiau“, – pranešime teigė valstybės įmonė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jos, iki šiols veikusi sistema vairuotojams kėlė nemažai klausimų, nes reikėjo aiškintis, kur ir kokiu atveju kreiptis – į policiją ar „Regitrą“.

Įsigaliojus pakeitimams, nepriklausomai nuo to, kada buvo prarasta teisė vairuoti, visais atvejais ją galima susigrąžinti per „Regitrą“.

Kaip ir anksčiau, įmonė vertins, ar vairuotojas atitinka visus teisės vairuoti grąžinimo reikalavimus – ar yra pasibaigęs nustatytas laikotarpis, ar vairuotojas yra išklausęs papildomus  mokymus ir išlaikęs egzaminus,  jei to yra reikalaujama. 

Prieš išduodant naują vairuotojo pažymėjimą, taip pat bus tikrinama, ar asmuo neturi nesumokėtų baudų. 

indeliai.lt

