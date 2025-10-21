Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Regitra“ išleidžia 115 tūkst. naujų numerio ženklų kombinacijų

2025-10-21 09:46 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 09:46

„Regitra“ antradienį skelbs 115 tūkst. naujų registracijos numerio ženklų automobiliams, mopedams, motociklams bei priekaboms.

„Regitra“ (nuotr. Dainiaus Labučio)

„Regitra" antradienį skelbs 115 tūkst. naujų registracijos numerio ženklų automobiliams, mopedams, motociklams bei priekaboms.

0

Naujų raidžių derinių, skirtų automobiliams, bus galima rinktis su skaičiais nuo 001 iki 999. Tuo metu elektromobiliams išleidžiama 10 tūkst. derinių su raidžių EE kombinacija. 

Tiesa, naujus numerius taip pat galės išsirinkti motociklų, mopedų bei priekabų savininkai. Priekabų ženklinimui numatyta išleisti 13 naujų kombinacijų, motociklų ir mopedų – atitinkamai 10 ir 20 derinių. 

Naujus numerio derinius vairuotojai galės užsisakyti internetu jau antradienį nuo 17 val., o nuo trečiadienio – ir visuose „Regitros” padaliniuose.

