TV3 naujienos > Verslas

PSDF – daugiau pinigų: po svarstymo pritarė 2026-ųjų projektui

2025-11-25 12:52 / šaltinis: BNS
2025-11-25 12:52

Seimas po svarstymo antradienį pritarė 2026-ųjų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto projektui – jo pajamos turėtų augti 369,5 mln. eurų arba daugiau nei 9,4 proc.

Pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila

1

Už projektą antradienį balsavo 74 Seimo nariai, prieš – 12, susilaikė 28 parlamentarai, į Seimo salę paskutiniam balsavimui projektas sugrįš dar kartą.

PSDF biudžeto pajamos ir išlaidos kitais metais turėtų sudaryti daugiau nei 4,309 mlrd. eurų, numatomas biudžeto rezervas – 880,48 mln. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prognozuojama, kad didžiausią PSDF biudžeto pajamų dalį sudarys privalomojo sveikatos draudimo įmokos – beveik 4,1 mlrd. eurų, taip pat valstybės biudžeto asignavimai – 188,2 mln. eurų, kitos PSDF pajamos – apie 28,5 mln. eurų.

Biudžeto išlaidas sudarys lėšos sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti – daugiau kaip 3 mlrd. eurų, vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms – beveik 836,8 mln. eurų, sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms – 235,7 mln. eurų.

PSD sistemos funkcionavimui ir draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidoms apmokėti numatyta beveik 44,3 mln. eurų, valstybės deleguotoms funkcijoms finansuoti biudžeto asignavimais numatoma skirti 188,2 mln. eurų.

Anot sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės, iš viso PSDF biudžete numatyta 163 mln. eurų asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinėms kainoms indeksuoti.

Indeksacija reikalinga, kad gydymo įstaigų darbuotojų pastovioji darbo užmokesčio dalis atitiktų šakos kolektyvinę sutartį, taip pat dėl numatomos infliacijos.

Dar 30 mln. eurų PSDF biudžeto skiriama skubios pagalbos kompensavimui didinti, 17 mln. eurų – šeimos gydytojų tyrimų ir kitų skatinamųjų paslaugų plėtrai, 11 mln. eurų – intensyvios terapijos paslaugoms, 126 mln. eurų – kompensuojamų ir gydymo įstaigoms centralizuotai perkamų vaistų, medicinos pagalbos ir ortopedijos techninių priemonių finansavimui.

Sveikata.lt
