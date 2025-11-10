Prisipylė degalų, bet toli nenuvažiavo: degalinės atstovai pripažino klaidą

Pasak portalo, Vloclaveke, Kapitulnos gatvėje, užpildant cisternas buvo sumaišyti degalai – vietoje benzino pripilta dyzelino.
„Daugelis ten degalų užsipylę vairuotojai pranešė apie variklio gedimus ir kitas problemas, susijusias su automobiliu, vos nuvažiavus kelis kilometrus“, – rašo portalas, remdamasis bendruomenės pranešimu socialiniame tinkle.
Šią informaciją „Orlen“ patvirtino ir lenkų žiniasklaidos priemonei „Wirtualna Polska“. Mateusz Witczynski sakė, kad „įvyko išorinio tiekėjo, atsakingo už cisternų pripildymą, klaida.
Jis taip pat akcentavo, kad į cisterną, pripildytą benzino, esą pateko nedidelis kiekis dyzelino.
Degalų pildymo metu pastebėjus padaryta klaidą, kaip sako „Orlen“ atstovas, degalų pardavimas iškart buvo sustabdytas.
M. Witczynski apgailestavo dėl įvykusios situacijos. Vis tik informacijos, kiek vairuotojų susidūrė su šia problema, daugiau nebuvo pateikta.