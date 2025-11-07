Baltijos valstybėse pastarąją savaitę brango degalai

Populiariausios markės benzinas pigiausias Lietuvoje, brangiausias Estijoje. Mažiausios dyzelino kainos Estijoje, didžiausios Lietuvoje.
95 markės benzino litro vidutinė kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje per savaitę pakilo nuo 1,459 iki 1,479 euro, Rygoje – nuo 1,464 iki1,484 euro, Taline – nuo 1,499 iki 1,519 euro.
98 markės benzino litras lapkričio 7-ąją kainuoja atitinkamai vidutiniškai 1,578 euro, 1,544 euro ir 1,579 euro.
Dyzelino litro vidutinė kaina Lietuvos sostinėje – 1,549 euro, Latvijos – 1,464 euro, Estijos – 1,419 euro. Per savaitė kainos atitinkamai padidėjo 2 centais, sumažėjo 7 centais ir paaugo 4 centais.
Šis kainų palyginimas yra tik informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.