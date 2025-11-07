 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Baltijos valstybėse pastarąją savaitę brango degalai

2025-11-07 15:19 / šaltinis: BNS
2025-11-07 15:19

Degalai Baltijos valstybių mažmeninėje rinkoje pastarąją savaitę brango, rodo agentūros BNS kaupiami duomenys pagal vidutines kainas viename didžiausių regione „Circle K“ degalinių tinkle.

Degalinė (nuotr. Elta)

Degalai Baltijos valstybių mažmeninėje rinkoje pastarąją savaitę brango, rodo agentūros BNS kaupiami duomenys pagal vidutines kainas viename didžiausių regione „Circle K“ degalinių tinkle.

REKLAMA
0

Populiariausios markės benzinas pigiausias Lietuvoje, brangiausias Estijoje. Mažiausios dyzelino kainos Estijoje, didžiausios Lietuvoje.

95 markės benzino litro vidutinė kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje per savaitę pakilo nuo 1,459 iki 1,479 euro, Rygoje – nuo 1,464 iki1,484 euro, Taline – nuo 1,499 iki 1,519 euro.

TAIP PAT SKAITYKITE:

98 markės benzino litras lapkričio 7-ąją kainuoja atitinkamai vidutiniškai 1,578 euro, 1,544 euro ir 1,579 euro.

REKLAMA
REKLAMA

Dyzelino litro vidutinė kaina Lietuvos sostinėje – 1,549 euro, Latvijos – 1,464 euro, Estijos – 1,419 euro. Per savaitė kainos atitinkamai padidėjo 2 centais, sumažėjo 7 centais ir paaugo 4 centais.

Šis kainų palyginimas yra tik informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
rekomenduojame
Pyragų diena
Daugiau
Daugiau
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų