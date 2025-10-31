Degalai Lietuvoje ir Latvijoje per savaitę atpigo, Estijoje jie brango

Populiariausios markės benzinas pigiausias Lietuvoje, brangiausias Estijoje. Mažiausios dyzelino kainos Estijoje, didžiausios Lietuvoje.
95 markės benzino litro vidutinė kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje per savaitę nukrito nuo 1,509 iki 1,459 euro, Rygoje – nuo 1,554 iki1,464 euro, Taline – pakilo nuo 1,479 iki 1,499 euro.
98 markės benzino litras spalio 31-ąją kainuoja atitinkamai vidutiniškai 1,558 euro, 1,533 euro ir 1,559 euro.
Dyzelino litro vidutinė kaina Lietuvos sostinėje sumažėjo nuo 1,539 iki 1,519 euro, Latvijos – nuo 1,534 iki 1,464 euro, o Estijos – padidėjo nuo 1,329 iki 1,379 euro.
Šis kainų palyginimas yra tik informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.