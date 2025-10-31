Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Degalai Lietuvoje ir Latvijoje per savaitę atpigo, Estijoje jie brango

2025-10-31 14:04 / šaltinis: BNS
2025-10-31 14:04

Mažmeninės degalų kainos Lietuvoje ir Latvijoje per pastarąją savaitę smuktelėjo, tuo tarpu Estijoje – paaugo, rodo agentūros BNS kaupiami duomenys pagal vidutines kainas viename didžiausių regione „Circle K“ degalinių tinkle.

Transportas BNS Foto

1

Populiariausios markės benzinas pigiausias Lietuvoje, brangiausias Estijoje. Mažiausios dyzelino kainos Estijoje, didžiausios Lietuvoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

95 markės benzino litro vidutinė kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje per savaitę nukrito nuo 1,509 iki 1,459 euro, Rygoje – nuo 1,554 iki1,464 euro, Taline – pakilo nuo 1,479 iki 1,499 euro.

98 markės benzino litras spalio 31-ąją kainuoja atitinkamai vidutiniškai 1,558 euro, 1,533 euro ir 1,559 euro.

Dyzelino litro vidutinė kaina Lietuvos sostinėje sumažėjo nuo 1,539 iki 1,519 euro, Latvijos – nuo 1,534 iki 1,464 euro, o Estijos – padidėjo nuo 1,329 iki 1,379 euro.

Šis kainų palyginimas yra tik informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.

