Prezidentūra apie biudžeto korekcijas: manevro galimybė nėra didelė, bet įmanoma

„Be abejo, kultūrai negali mažėti lėšos. Jos turėtų nelikti ir tokios pačios, jos turi nuosekliai didėti. Koks bus dydis, be abejo, tą nuspręs Vyriausybė, bet šioje vietoje, kultūros asignavimų padidinimas – mes matome, kad taip pat galėtų būti reali korekcija biudžete“, – „Žinių radijui“ komentavo V. Augustinavičius.
Anksčiau su premjere Inga Ruginiene susitikę kultūros sektoriaus asociacijų vadovai teigė, kad per trejus metus valstybės biudžete kultūrai trūks 56 mln. eurų, vien kitąmet – kultūros sektoriaus veiklai planuojama skirti 14,5 mln. eurų mažiau nei šiemet.
Nepakankamu finansavimu pasipiktinę ir statutiniai pareigūnai antradienį prie Seimo rengsiantys protesto akciją. Anot prezidento patarėjo, ieškant sprendimų būtina kalbėtis ir rasti dialogą su profesinėmis sąjungomis.
„Tai yra dialogas su socialiniais partneriais. Mes matome, kad švietimo srityje yra tam tikri susitarimai. Tam tikri susitarimai su socialiniais partneriais vyksta sveikatos apsaugos srityje. Tai yra tiesiog socialinio dialogo klausimas ir jį tiesiog reikia konstruktyviai vesti su profesinėmis sąjungomis“, – teigė prezidento patarėjas.
„Manevro galimybė biudžete nėra didelė, bet matyt, kad minėtos korekcijos jos galėtų būti vienu ar kitu dydžiu atliepiamos“, – tęsė jis.
Tuo metu susitarimą dėl atlyginimų pavyko rasti pedagogų profsąjungoms. Praėjusią savaitę Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) ir profsąjungų aptartas siūlymas pedagogų atlyginimus nuo sausio 1 d. didinti 8,41 proc., įskaitant 0,71 proc. didėjantį pareiginės algos bazinį dydį, bus pateiktas vertinti Finansų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
ELTA primena, kad šiuo metu 2026-2028 metų valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, po dviejų svarstymų parlamento posėdžių salėje jis turėtų būti priimtas iki gruodžio 23 d.