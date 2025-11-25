 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seime – 2026 m. biudžeto projekto svarstymas

2025-11-25 06:07 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 06:07

Antradienį pirmajam svarstymui į Seimą atkeliauja 2026 m. valstybės biudžeto projektas.

Seimas patvirtino 2024 metų biudžetą (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

0

Parlamentui jis buvo pateiktas spalio viduryje. Seimo nariai užregistravo daugiau nei 100 siūlymų, kaip biudžeto projektą koreguoti, o juos įgyvendinti bendrai kainuotų virš 1 mlrd. eurų. Dėl didžiosios dalies siūlymų Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) pavedė apsispręsti Vyriausybei.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ministrų kabinetas, įvertinęs siūlymus, 2026 m. biudžeto projektą turėtų koreguoti kitą savaitę.

Išlaidas kitais metais labiausiai augins automatiškai indeksuojami biudžeto įsipareigojimai, pavyzdžiui, pensijų, viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų didinimui.

Pensijų ir kitų išmokų indeksavimui skiriami 388,4 mln. eurų, švietimo sektoriui, mokytojų atlyginimams kelti (nustatytas didinimas nuo rugsėjo) – 146,3 mln. eurų, socialinės paramos išmokų ir kitiems baziniams dydžiams didinti – 94,5 mln. eurų, valstybės lėšomis draudžiamų gyventojų draudimui (PSD įmokoms) – 97,1 mln. eurų.

Tarp pagrindinių biudžeto prioritetų – didinamas gynybos finansavimas: kitais metais krašto apsaugai bus skiriama 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų. Šiais metais gynybos finansavimas siekia virš 4 proc. nuo BVP.

Kitais metais iš viso biudžete numatyta skirti 948,6 mln. eurų gyventojų pajamų didinimui ir socialinėms reikmėms – 438,4 mln. eurų gyventojų pajamų, 388,4 mln. eurų – pensijų didinimui.

2026 m. minimali mėnesio alga (MMA) augs 11,1 proc. – iki 1153 eurų „ant popieriaus“, tam biudžete numatyta 37,3 mln. eurų.

Pagal sektorius, mokytojams, mokslo ir studijų institucijų akademiniams ir neakademiniams darbuotojams, sporto treneriams biudžete numatyti 148,8 mln eurų, medikų atlyginimams – 148 mln. eurų.

Statutinių pareigūnų – ugniagesių, policininkų, pasieniečių, Kalėjimų tarnybos, Probacijos tarnybos, Muitinės departamento darbuotojų – atlyginimams numatyti 24,1 mln. eurų, kultūros įstaigų ir meno darbuotojams – 12 mln. eurų, rezidentams – 10,6 mln. eurų, kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams – 9,5 mln. eurų.

Labiausiai vidutiniai atlyginimai „į rankas“ kitąmet augs rezidentams – 313 eurų (12,6 proc.), slaugytojams – 127 eurais (8 proc.), statutiniams pareigūnams – 110 eurų (5 proc.), mokslo ir studijų institucijų akademiniams ir neakademiniams darbuotojams – 105 eurais (5 proc.), gydytojams – 103 eurais (3 proc.), mokytojams – 93 eurais (5 proc.), treneriams – 76 eurais (5 proc.), kultūros ir meno darbuotojams – 62 eurais (5 proc.)

Pensijos kitąmet didinamos 12 proc. – vidutinė senatvės pensija augs 80 eurų – nuo 670 iki 750 eurų, su būtinuoju stažu – 90 eurų, nuo 720 iki 810 eurų.

Algų indeksavimas numatomas smarkesnis nei prognozuojama vidutinė metinė infliacija – ji 2026 m. turėtų siekti 3,2 proc.

Pagal dabar svarstomą projektą, neįskaitant ES pajamų, valstybės biudžeto pajamos kitais metais sudarys 17,3 mlrd. eurų, išlaidos – 23,5 mlrd. eurų.

Numatomas valstybės biudžeto deficitas 2026 m. sieks 2,7 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), valdžios sektoriaus skola augs maždaug 5 proc. ir sudarys 45,1 proc. nuo BVP.

Pagal nustatytus Mastrichto kriterijus, Lietuvos biudžeto deficitas negali viršyti 3 proc. nuo BVP, o valstybės skola – 60 proc. nuo BVP.

Seimas taip pat svarstys „Sodros“ bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus.

„Sodros“ biudžeto pajamos kitais metais sieks 10,3 mlrd. eurų (augs 18,7 mlrd. eurų) o išlaidos – 8,8 mlrd. eurų (didės 11,1 proc.)

PSDF biudžeto pajamos ir išlaidos kitąmet sieks 4,3 mlrd. eurų (9,4 proc. didesnės), numatomas biudžeto rezervas sudarys 880,48 mln. eurų.

Dirbančiųjų įmokos, kurias administruoja „Sodra“ – pagrindinė PSDF biudžeto dalis – sudarys 2,9 mlrd. eurų – 9,9 proc. daugiau nei šiemet.

Bendros šalies biudžetų išlaidos kitąmet sudarys 35,4 mlrd. eurų.

indeliai.lt

