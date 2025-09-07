Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Po „Swedbank“ sutrikimų dalis prekybininkų prabilo apie pokyčius parduotuvėse

2025-09-07 12:23 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 12:23

Dėl šią savaitę fiksuotų „Swedbank“ elektroninės bankininkystės sutrikimų dalis prekybininkų svarsto pradėti naudoti daugiabankius kortelių skaitytuvus.

Parduotuvė BNS Foto

Dėl šią savaitę fiksuotų „Swedbank“ elektroninės bankininkystės sutrikimų dalis prekybininkų svarsto pradėti naudoti daugiabankius kortelių skaitytuvus.

0

Apie sutrikimus buvo pranešta trečiadienį vakare. Prekybos vietose žmonės negalėjo atsiskaityti tiek minėto banko, tiek ir kitų bankų kortelėmis, jei kasose įrengtas „Swedbank“ skaitytuvas.

Dėl to dalyje parduotuvių formavosi spūstys, atsiskaityti buvo galima tik grynaisiais.

Sutrikimai fiksuoti ne tik prekybos vietose, bet ir naudojantis elektroninėmis paslaugomis.

Svarsto apie naujus kortelių skaitytuvus 

Kaip BNS teigė „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė, trečiadienį šio tinklo parduotuvėse nesklandumų atsiskaitant nebuvo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tikslių žinių, dėl ko kilo nesklandumai informacijos aš neturiu, tačiau mus aptarnauja kiti operatoriai“, – sakė G. Kitovė.

Panaši situacija buvo ir „Ermitaže“ bei „Maximoje“, kur naudojami multifunkciai skaitytuvai.

„Jie aptarnauja visų bankų klientus. Kadangi trečiadienį techninis gedimas buvo susijęs tik su „Swedbank“ klientų kortelėmis, visi kiti klientai, kurie naudojo kitų bankų korteles, atsiskaityti už savo prekes galėjo“, – BNS teigė „Ermitažo“ atstovė Kristina Urbonaitė.

„Naudojame multibank sprendimą, kuris leidžia kasose aptarnauti bankines operacijas per kelis skirtingų bankų terminalus naudojant vieną skaitytuvą. Sutrikus vieno banko terminalo veiklai, kortelės aptarnaujamos per kito banko terminalą“, – BNS perduotame komentare teigė „Maximos“ atstovas Titas Atraškevičius.

 Tuo metu tinklas „Norfa“ naudojo „Swedbank“ skaitytuvus, todėl laikinai susidūrė su didesniais iššūkiais.

„Kiek žinau, sutrikimai buvo centrinėse sistemose“, – BNS sakė įmonės atstovas Darius Ryliškis.

Pasak jo, „Norfa“ svarsto galimybę įdiegti vadinamąjį multibank sprendimą, kuris leistų nebūti priklausomiems nuo vieno banko paslaugų, vykdant atsiskaitymus kortelėmis.

„Tačiau šiuo metu jokie sprendimai nėra priimti“, – pridūrė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

