„Plungės kooperatinės prekybos“ vadovo ir darbuotojo byla dėl eksporto į Rusiją keliasi į teismą

Klaipėdos apylinkės teismas BNS patvirtino, kad teismo posėdis numatytas kitų metų vasario 3 dieną, o vienas kaltinamųjų yra „Plungės kooperatinė prekybos“ vadovas Algirdas Razma.
„Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmuose gauta baudžiamoji byla, kurioje kaltinamieji kaltinami tuo, kad jie pažeidė Lietuvoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas ir dėl to padarė didelės žalos Lietuvos interesams. Atsakomybė už tokią nusikalstamą veiką numatyta Baudžiamojo Kodekso 123¹ straipsnio 1 dalyje“, – BNS pranešė teismo pirmininko patarėja Adelė Gečienė.
Pagal šį straipsnį jiems gresia bauda, areštas, laisvės apribojimas arba atėmimas iki penkerių metų.
Teismų informacinės sistemos („Liteko“) duomenys rodo, kad kaltinamieji byloje yra A. Razma ir Saulius Gudas.
Generalinė prokuratūra dar rugsėjo pradžioje skelbė, kad Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai pateikti neįvardijamos Plungės rajono įmonės direktoriui ir įmonės vyriausiajam muitinės tarpininkui.
Prokuratūra ketvirtadienį BNS patvirtino, kad tai yra su „Plungės kooperatine prekyba“ susijusi byla.
Pasak prokuratūros rugsėjį skelbto pranešimo, kaltinamieji žinodami, kad dvejopo naudojimo prekių eksportas į Rusiją draudžiamas, nuo 2023 metų liepos 21 dienos iki 2024 metų vasario 27 dienos eksporto deklaracijose, kaip įtariama, nuslėpė tikruosius prekių kodus.
Tokiu būdu, pasak prokuratūros, per muitinės Kybartų kelio postą į Rusiją, manoma, buvo išgabenta 680 vienetų daugiau nei 700 tūkst. eurų vertės įrenginių detalių, įtrauktų į nacionalinį kontroliuojamų dvejopo naudojimo prekių sąrašą.
„Eksportuodami dvejopo naudojimo prekes, kurios gali būti naudojamos tiek civiliniais, tiek kariniais tikslais, taip pat branduoliniams, cheminiams ar biologiniams ginklams bei jų siuntimo į taikinį sistemoms projektuoti ar kurti, verslininkai galimai padarė didelės žalos Lietuvos interesams“, – skelbė prokuratūra.
BNS pernai liepą citavo „Plungės kooperatinė prekybos“ 2023 metų veiklos ataskaitą, pasak kurios, teisėsaugos tyrime dėl galimo sankcionuotų prekių eksporto į Kaliningrado sritį įtarimai pareikšti keliems jos darbuotojams.
Generalinė prokuratūra tuomet BNS patvirtino, kad tyrime dėl įmonės galimo sankcionuotų prekių eksporto į Rusiją įtarimai pareikšti keturiems asmenims, tačiau kiek iš jų yra Plungės bendrovės ar „Vičiūnų grupės“ darbuotojų, neatskleidė.
Teisėsauga ikiteisminį tyrimą įtariant, kad „Plungės kooperatinė prekyba“ gabeno sankcionuotą produkciją į Rusiją, pradėjo pernai balandį.
LRT Tyrimų skyrius tuomet pranešė, kad Plungės įmonė nuo karo Ukrainoje pradžios į Rusiją bent 11 kartų vežė kare pritaikomas prekes, o penkiskart jos gabentos jau po to, kai konkretūs jų kodai buvo įtraukti į ES sankcijų sąrašus.
Visų prekių gavėja buvo Kaliningrado srityje, Sovetske, veikusi ir pernai parduota „Vičiūnų grupės“ gamykla „Vičiūnai-Rus“.
V. Matijošaitis ir Liudas Skierius valdo po 50 proc. „Vičiūnų grupės“ valdytojos „VG Holding“ akcijų.
Pirmasis apie teismui perduotą bylą ketvirtadienį pranešė portalas LRT.