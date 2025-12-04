 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Plungės kooperatinės prekybos“ vadovo ir darbuotojo byla dėl eksporto į Rusiją keliasi į teismą

2025-12-04 14:33 / šaltinis: BNS
2025-12-04 14:33

Teismas kitų metų pradžioje pradės nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje Kauno mero Visvaldo Matijošaičio iš dalies valdomos „Vičiūnų grupės“ krabų lazdelių bei žuvies produktų gamybos ir prekybos įmonės „Plungės kooperatinė prekyba“ vadovas ir vienas darbuotojas kaltinami pažeidę tarptautines sankcijas ir dėl to padarę didelės žalos šalies interesams, kai įmonė eksportavo sankcionuotas prekes į Rusijos Kaliningrado sritį, kur veikė „Vičiūnų grupės“ gamykla. 

„Vičiūnų grupė“

Teismas kitų metų pradžioje pradės nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje Kauno mero Visvaldo Matijošaičio iš dalies valdomos „Vičiūnų grupės“ krabų lazdelių bei žuvies produktų gamybos ir prekybos įmonės „Plungės kooperatinė prekyba“ vadovas ir vienas darbuotojas kaltinami pažeidę tarptautines sankcijas ir dėl to padarę didelės žalos šalies interesams, kai įmonė eksportavo sankcionuotas prekes į Rusijos Kaliningrado sritį, kur veikė „Vičiūnų grupės“ gamykla. 

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Klaipėdos apylinkės teismas BNS patvirtino, kad teismo posėdis numatytas kitų metų vasario 3 dieną, o vienas kaltinamųjų yra „Plungės kooperatinė prekybos“ vadovas Algirdas Razma.

REKLAMA
REKLAMA

„Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmuose gauta baudžiamoji byla, kurioje kaltinamieji kaltinami tuo, kad jie pažeidė Lietuvoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas ir dėl to padarė didelės žalos Lietuvos interesams. Atsakomybė už tokią nusikalstamą veiką numatyta Baudžiamojo Kodekso 123¹ straipsnio 1 dalyje“, – BNS pranešė teismo pirmininko patarėja Adelė Gečienė. 

REKLAMA

Pagal šį straipsnį jiems gresia bauda, areštas, laisvės apribojimas arba atėmimas iki penkerių metų.

Teismų informacinės sistemos („Liteko“) duomenys rodo, kad kaltinamieji byloje yra A. Razma ir Saulius Gudas. 

Generalinė prokuratūra dar rugsėjo pradžioje skelbė, kad Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai pateikti neįvardijamos Plungės rajono įmonės direktoriui ir įmonės vyriausiajam muitinės tarpininkui.

REKLAMA
REKLAMA

Prokuratūra ketvirtadienį BNS patvirtino, kad tai yra su „Plungės kooperatine prekyba“ susijusi byla.  

Pasak prokuratūros rugsėjį skelbto pranešimo, kaltinamieji žinodami, kad dvejopo naudojimo prekių eksportas į Rusiją draudžiamas, nuo 2023 metų liepos 21 dienos iki 2024 metų vasario 27 dienos eksporto deklaracijose, kaip įtariama, nuslėpė tikruosius prekių kodus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tokiu būdu, pasak prokuratūros, per muitinės Kybartų kelio postą į Rusiją, manoma, buvo išgabenta 680 vienetų daugiau nei 700 tūkst. eurų vertės įrenginių detalių, įtrauktų į nacionalinį kontroliuojamų dvejopo naudojimo prekių sąrašą. 

„Eksportuodami dvejopo naudojimo prekes, kurios gali būti naudojamos tiek civiliniais, tiek kariniais tikslais, taip pat branduoliniams, cheminiams ar biologiniams ginklams bei jų siuntimo į taikinį sistemoms projektuoti ar kurti, verslininkai galimai padarė didelės žalos Lietuvos interesams“, – skelbė prokuratūra.

REKLAMA

BNS pernai liepą citavo „Plungės kooperatinė prekybos“ 2023 metų veiklos ataskaitą, pasak kurios, teisėsaugos tyrime dėl galimo sankcionuotų prekių eksporto į Kaliningrado sritį įtarimai pareikšti keliems jos darbuotojams.

Generalinė prokuratūra tuomet BNS patvirtino, kad tyrime dėl įmonės galimo sankcionuotų prekių eksporto į Rusiją įtarimai pareikšti keturiems asmenims, tačiau kiek iš jų yra Plungės bendrovės ar „Vičiūnų grupės“ darbuotojų, neatskleidė. 

REKLAMA

Teisėsauga ikiteisminį tyrimą įtariant, kad „Plungės kooperatinė prekyba“ gabeno sankcionuotą produkciją į Rusiją, pradėjo pernai balandį. 

LRT Tyrimų skyrius tuomet pranešė, kad Plungės įmonė nuo karo Ukrainoje pradžios į Rusiją bent 11 kartų vežė kare pritaikomas prekes, o penkiskart jos gabentos jau po to, kai konkretūs jų kodai buvo įtraukti į ES sankcijų sąrašus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Visų prekių gavėja buvo Kaliningrado srityje, Sovetske, veikusi ir pernai parduota „Vičiūnų grupės“ gamykla „Vičiūnai-Rus“.

V. Matijošaitis ir Liudas Skierius valdo po 50 proc. „Vičiūnų grupės“ valdytojos „VG Holding“ akcijų.

Pirmasis apie teismui perduotą bylą ketvirtadienį pranešė portalas LRT. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų