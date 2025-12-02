 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Apollo“ kino teatrų valdytoja skundžia 7,5 mln. eurų baudą dėl „Forum Cinemas“ įsigijimo

2025-12-02 16:37 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 16:37

Kino teatrų tinklą „Apollo“ valdanti Estijos įmonė „MM Grupp OÜ“ teismui apskundė Konkurencijos tarybos skirtą 7,5 mln. eurų baudą už neteisėtai perimtą kino teatrų tinklo „Forum Cinemas“ kontrolę.

Regionų administracinis teismas. ELTA / Dainius Labutis

Kino teatrų tinklą „Apollo“ valdanti Estijos įmonė „MM Grupp OÜ“ teismui apskundė Konkurencijos tarybos skirtą 7,5 mln. eurų baudą už neteisėtai perimtą kino teatrų tinklo „Forum Cinemas“ kontrolę.

REKLAMA
0

„MM Grupp OÜ“ Regionų administraciniam teismui gruodžio 2 d. apskundė spalio 28 d. Konkurencijos tarybos nutarimą.

Anot jo, „MM Grupp“ pažeidė Konkurencijos įstatymą, be tarybos leidimo iš „Odeon Cinemas Group“ 2021 m. perimdama bendrovės „Forum Cinemas Lithuania“ ir kino teatrų tinklo „Forum Cinemas“ kontrolę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„MM Grupp OÜ“ įpareigota per šešis mėnesius nutraukti pažeidimą arba imtis veiksmų ankstesnei padėčiai atkurti ir pažeidimo pasekmėms pašalinti.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip nustatė Konkurencijos taryba, „MM Grupp“ netiesiogiai – per bendrovę „Apollo Kinas“ – perėmė „Forum Cinemas Lithuania“ verslą ir turtą. 

REKLAMA

Iš pradžių bendrovė perėmė  Vilniaus „Akropolyje“ įsikūrusį kino teatrą, o kitą dalį „Forum Cinemas Lithuania“ turto, tarp kurio – ir Kauno „Akropolyje“ veikiantis kino teatras, nusprendė ilgam laikotarpiui išnuomoti kitai įmonei. 

Vis dėlto ši bendrovė turto operatore tapo tik laikinai, nes po metų kino teatro Kaune kontrolę susigrąžino „MM Grupp“ ir siekė jį integruoti į savo valdomą „Apollo“ kino teatrų tinklą.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA jau skelbė, kad Konkurencijos taryba verslo koncentraciją sustabdė 2023-iųjų balandį, vienų metų laikotarpiui „MM Grupp“ nusprendusi taikyti laikinąsias priemones. 

Tarp jų – įpareigojimas visą be institucijos leidimo perimtą įmonės „Forum Cinemas“ turtą ir verslą valdyti taip, kad nebūtų pakenkta jo ekonominiam gyvybingumui, tinkamumui parduoti ar konkurencingumui.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų