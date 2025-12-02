„Apollo“ kino teatrų valdytoja skundžia 7,5 mln. eurų baudą dėl „Forum Cinemas“ įsigijimo

„MM Grupp OÜ“ Regionų administraciniam teismui gruodžio 2 d. apskundė spalio 28 d. Konkurencijos tarybos nutarimą.
Anot jo, „MM Grupp“ pažeidė Konkurencijos įstatymą, be tarybos leidimo iš „Odeon Cinemas Group“ 2021 m. perimdama bendrovės „Forum Cinemas Lithuania“ ir kino teatrų tinklo „Forum Cinemas“ kontrolę.
„MM Grupp OÜ“ įpareigota per šešis mėnesius nutraukti pažeidimą arba imtis veiksmų ankstesnei padėčiai atkurti ir pažeidimo pasekmėms pašalinti.
Kaip nustatė Konkurencijos taryba, „MM Grupp“ netiesiogiai – per bendrovę „Apollo Kinas“ – perėmė „Forum Cinemas Lithuania“ verslą ir turtą.
Iš pradžių bendrovė perėmė Vilniaus „Akropolyje“ įsikūrusį kino teatrą, o kitą dalį „Forum Cinemas Lithuania“ turto, tarp kurio – ir Kauno „Akropolyje“ veikiantis kino teatras, nusprendė ilgam laikotarpiui išnuomoti kitai įmonei.
Vis dėlto ši bendrovė turto operatore tapo tik laikinai, nes po metų kino teatro Kaune kontrolę susigrąžino „MM Grupp“ ir siekė jį integruoti į savo valdomą „Apollo“ kino teatrų tinklą.
ELTA jau skelbė, kad Konkurencijos taryba verslo koncentraciją sustabdė 2023-iųjų balandį, vienų metų laikotarpiui „MM Grupp“ nusprendusi taikyti laikinąsias priemones.
Tarp jų – įpareigojimas visą be institucijos leidimo perimtą įmonės „Forum Cinemas“ turtą ir verslą valdyti taip, kad nebūtų pakenkta jo ekonominiam gyvybingumui, tinkamumui parduoti ar konkurencingumui.