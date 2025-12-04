 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prokuroras: antisemitizmui Lietuvoje vietos nėra

2025-12-04 09:27 / šaltinis: BNS
2025-12-04 09:27

Vilniaus apygardos teismui už kurstymą prieš žydus ir nacistinės Vokietijos nusikaltimų neigimą nuteisus valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderį Remigijų Žemaitaitį, prokuroras sako, kad tokiu sprendimu teismas paskelbė, kad vietos antisemitizmui Lietuvoje nėra.

Remigijus Žemaitaitis BNS Foto

Vilniaus apygardos teismui už kurstymą prieš žydus ir nacistinės Vokietijos nusikaltimų neigimą nuteisus valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderį Remigijų Žemaitaitį, prokuroras sako, kad tokiu sprendimu teismas paskelbė, kad vietos antisemitizmui Lietuvoje nėra.

4

„Teismas Lietuvos valstybės vardu paskelbė, kad antisemitizmui vietos šioje šalyje nėra. Asmenys, skleidžiantys antisemitines idėjas, darantys neapykantos kalbos nusikaltimus, bus baudžiami. Teismui visai nesvarbi jų socialinė padėtis, jų įtaka Lietuvos politikai ar užimamos pareigos. Tai pagrindinė šio nuosprendžio žinia“, – po nuosprendžio paskelbimo ketvirtadienį žurnalistams sakė kaltinimą palaikęs Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip rašė BNS, teismas politikui skyrė 5 tūkst. eurų baudą.

J. Laucius siūlė „Nemuno aušros“ vedliui skirti 51 tūkst. 250 eurų baudą ir baudžiamojo poveikio priemonę – įmoką į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Kaltintojas aiškiai neįvardijo ar jį tenkina paskirta bauda, kuri yra dešimt kartų mažesnė už jo siūlytą. 

„Tokiose bylose, kuriose teisiami valdžioje esantys politikai, ne baudos ar bausmės dydis yra svarbus. Svarbus pats faktas jų veiksmų įvertinimo“, – baudos dydį pakomentavo prokuroras.

Pasak kaltintojo, bausmės dydžiui įtakos turėjo tai, kad R. Žemaitaitis nuteistas ne už visą kaltinamojo akto apimtį – dalį epizodų, kurie buvo jam inkriminuoti, teismas įvertino kaip esančius ant ribos, nuo kurios kila baudžiamoji atsakomybė, bet jos neperžengiančius. 

„Jei, prokuroro nuomone, bus padaryta klaidų motyvuojant bausmės dydžio klausimą, matyt, prokuroras ir imsis veiksmų, kurie jam pagal Baudžiamojo proceso kodeksą priklauso. Tai dar nereiškia, kad sakau, jog bausmės paskirtos ne tokios ir dydis aiškiai rėžia ausį“, – apie galimybę apskųsti nuosprendį Lietuvos apeliaciniam teismui sakė J. Laucius.

Prokuroras tiesiai taip ir neatsakė, ar skųs nuosprendį. Pasak jo, tai paaiškės po 20 dienų, toks yra nuosprendžio apskundimo terminas.

Pastebėjimas
Pastebėjimas
2025-12-04 09:48
Lietuvoje neturėtų būti antisemitizmo, korupcijos, vagysčių, kontrabandos, biurokratijos, nusikaltimų, vaikų tvirkinimo, smurto artimoje aplinkoje ir t.t , bet viskas vyksta metų metus. Taigi, blogį naikinam, bet jis vis tiek egzistuoja. Išvada, kad žmogus vis dar vystymosi stadijoje.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
