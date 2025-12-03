 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vertinamas galimas etikos pažeidimas: komisija skelbs sprendimą dėl drausminės bylos Trakų rūmų teisėjai

2025-12-03 07:17 / šaltinis: BNS
2025-12-03 07:17

Teisėjų etikos ir drausmės komisija trečiadienį skelbs sprendimą dėl drausminės bylos iškėlimo Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėjai Monikai Ambrasaitei-Valentinavičienei.

Teismas (nuotr. Elta)

Teisėjų etikos ir drausmės komisija trečiadienį skelbs sprendimą dėl drausminės bylos iškėlimo Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėjai Monikai Ambrasaitei-Valentinavičienei.

0

Teikimus dėl drausmės bylos iškėlimo komisijai parašė Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras ir Vilniaus apygardos teismo pirmininkė.  

Prokuroras prašo M. Ambrasaitei-Valentinavičienei iškelti drausmės bylą už tai, kad ji pernai baudžiamojoje byloje viešai nepaskelbė nuosprendžio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vilniaus apygardos teismo pirmininkės teikime nurodyta, kad teisėja organizavo teisiamuosius posėdžius nuotoliniu būdu nesant jokių išskirtinių aplinkybių, šiuose posėdžiuose nebuvo užtikrintas sklandus bylos nagrinėjimo procesas, proceso šalių teisės ir pareigos.

Be to, dviejuose baudžiamosiose bylose teisėja nepasirašė teisiamųjų posėdžių protokolų.

Drausmės bylą M. Ambrasaitei-Valentinavičienei prašoma iškelti ir už tai, kad nagrinėdama bylas nuotoliu ir pati nedalyvaudama teismo salėje, ji nedėvėjo teisėjo mantijos ir ženklo su Lietuvos valstybės herbu.

Teikime taip pat teigiama, kad M. Ambrasaitė-Valentinavičienė pažeidė Teisėjų etikos kodeksą, nes baudžiamojoje byloje nepagarbiai klausėsi kaltinamųjų, nedėmesingai reagavo į jų prašymus.

