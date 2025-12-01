18-metę jos vaikinas išprievartavo tėvų namuose: tokio košmaro nelinkėtų niekam

Rio Wager, dabar 22 metų, buvo vos 18 metų, kai prieš ją pirmą kartą tuometinis vaikinas Michaelas Brownas panaudojo seksualinį smurtą, rašoma thesun.co.uk.
Išprievartavimu pasibaigusi nakvynė
2021 m. rugpjūčio mėn. Rio pirmą kartą apsistojo jo tėvų namuose. M. Brownas paprašė savo tėvų, ar jo mergina galėtų pasilikti nakvoti su sąlyga, kad jiedu miegos skirtinguose kambariuose. Glosteršyro regione gyvenanti Rio papasakojo savo istoriją:
„Tąkart negalėjau užmigti, nes man tai buvo nauja vieta. Nuėjau į apačią, kur jis miegojo, ir įsijungėme filmą.
Jis paklausė, ar galime pasimylėti, ir aš sutikau, bet tada pajutau didelį diskomfortą ir paprašiau jo sustoti. Jis mane visiškai ignoravo.
Praėjo penkios minutės nuo to momento, kol jis pagaliau sustojo. Dėl kažkokių priežasčių jaučiausi nepatogiai, nežinau, ar dėl to, kad tai buvo jo tėvų namai, ar dėl to, kad man tai buvo nauja vieta...
Jau buvau patyrusi smurtą santykiuose ir nesijaučiau turinti jėgų jam pasipriešinti – tada tiesiog sustingau. Supratau, kas įvyko, bet mano kūnas tiesiog išsijungė.
Kitą dieną nuėjau į dušą ir pradėjau trinti save iki tol, kol mano oda tapo raudona. Visą savaitę gulėjau bejėgė. Nenorėjau nieko matyti.“
Santykių pradžia
Rio susipažino su M. Brownu 2021 m. birželio mėnesį, o po mėnesio jie pradėjo susitikinėti. Ji sakė:
„Jis buvo labai mandagus ir draugiškas, o tai dar labiau pablogino situaciją, nes kai manai, kad žmogus yra malonus, nesitiki, kad jis gali padaryti kažką panašaus.“
M. Brownas bandė susisiekti su ja žinutėmis ir daugybe telefono skambučių, atsiprašydamas už tai, ką padarė.
Rio sakė: „Turėjau sukaupti visą drąsą pasisakyti ir galiausiai man pavyko pasikalbėti su moterimi, pas kurią tuo metu gyvenau. Man reikėjo kažkokios teisingumo. Atsiprašymas nepadėjo ištaisyti to, ką jis padarė.“
Pranešimas apie išžaginimą
Po kelių savaičių Rio pranešė apie incidentą. Ji prisipažino, kad po patirtos prievartos jai sunku pasitikėti vyrais.
„Naktimis negaliu miegoti dėl košmarų, prisiminimų ir trauminių išgyvenimų. Kurį laiką negalėjau prisileisti apskritai jokių vyrų.
Jei išeidavau naktį, nuolat žvalgydavausi per petį. Aš ir mano partneris esame kartu jau dvejus su puse metų ir net mūsų santykių pradžioje aš labai bijojau ir man buvo sunku juo pasitikėti, bet jis niekada manęs nespaudė. Jis supranta, kaip aš jaučiausi.“
M. Brownas buvo suimtas ir apklaustas dėl dviejų prievartavimų, įvykdytų 2021 m. Policijos apklausos metu jis teigė, kad su viena iš moterų lytiniai santykiai buvo abipusiu sutikimu, o antrojo incidento jis neprisimena.
Teismo byla
2025 m. balandžio 14 d. teisėjas Rupertas Lowe nuteisė M. Browną ketverių metų laisvės atėmimo bausme, tačiau gegužės 14 d. dėl prisipažinimo kaltu bausmė buvo sumažinta iki trejų metų ir dviejų mėnesių.
Jis privalės atlikti ne mažiau kaip 19 mėnesių bausmę, jam buvo skirtas draudimo artintis prie abiejų aukų 12 metų . Siekdamas sušvelninti bausmę, M. Browną gynęs advokatas teismui pareiškė, kad jo klientas yra pažeidžiamas, turėjo sudėtingą praeitį ir buvo nesubrendęs.
Po nuosprendžio paskelbimo Rio nusprendė atsisakyti anonimiškumo, nes manė, kad neturėtų slėptis dėl kito asmens veiksmų.
Ji sakė: „Kai jam buvo skirta bausmė, jis neparodė, kad gailisi. Bausmė buvo labai neteisinga. Aš pravirkau. Raginu kitas prievartos aukas pasisakyti, nes jos nieko blogo nepadarė.“
Detektyvas seržantas Garethas Morganas teigė: „Browno veiksmai turėjo neišmatuojamą poveikį šioje byloje nukentėjusioms moterims.
Norėčiau padėkoti joms už paramą, nes dabar Brownas yra registruotas seksualinis nusikaltėlis, o išėjęs iš kalėjimo bus stebimas policijos.“
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.