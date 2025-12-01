Teisiama Lietuvos politikė parduoda namą: kaina stebina

Naujame skelbime siūlomas 161,22 kv. m mūrinis namas su 6,59 arų sklypu, atskiru pirties ir baseino pastatu, garažu bei sutvarkyta aplinka.
Ką siūlo parduodamas namas?
Skelbime nurodoma, kad name 2025 m. įrengta 8,01 kW saulės elektrinė, yra erdvi įstiklinta terasa, nauja stogo danga ir aptverta teritorija su automatiniais vartais.
Vidaus apdailai naudotos ąžuolo ir bambuko parketlentės, itališkos plytelės, uosio medžio masyvo durys, LED apšvietimas. Namas šildomas dujiniu katilu, grindiniu ir radiatoriniu šildymu, įvestas šviesolaidinis internetas.
Pirmame aukšte – virtuvė, svetainė–valgomasis, koridorius ir WC. Antrame – du miegamieji, vonios kambarys ir drabužinė. Rūsys (30,06 kv. m) – monolitinės perdangos.
Parduodama ir dalis įrangos bei baldų – pagal skelbimą, viskas lieka, išskyrus TV staliuką, du televizorius ir batų suoliuką.
Pardavimo kaina – 255 tūkst. eurų.
Byla
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad J. Margaitienei pareikšti kaltinimai dėl dokumentų klastojimo, piktnaudžiavimo ir savivaldybei priklausančio turto pasisavinimo. Prokuroro teigimu, eidama administracijos direktorės pareigas, ji 2023 m. galėjo suklastoti įsakymą dėl telefono „iPhone“ nurašymo ir, pasinaudodama tarnybine padėtimi, jį pasisavinti kaip neva „sugadintą ir utilizuotą“.
Bylos medžiagoje nurodoma, kad savivaldybei padaryta daugiau kaip 1 tūkst. eurų turtinė žala ir, savivaldybės vertinimu, 26 tūkst. eurų neturtinė žala dėl reputacijos pažeidimo. Kartu su J. Margaitiene teisiamas ir V. Dišlė, kuris, kaip įtariama, tyrimo metu galėjo duoti melagingus parodymus dėl tariamo telefono perdavimo utilizuoti.
Valstybinis kaltintojas teisme prašė J. Margaitienę pripažinti kalta, skirti piniginę baudą bei trejus metus uždrausti dirbti valstybės ar savivaldybės įstaigose. Tuo metu pati politikė ir jos gynėjai kaltinimus neigė ir prašė ją išteisinti.
