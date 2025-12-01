 
Lietuvos įžymybės

Teisiama Lietuvos politikė parduoda namą: kaina stebina

2025-12-01 10:12
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 10:12

Buvusi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė, šiuo metu tarybos narė Jolanta Margaitienė imasi pokyčių – internete pasirodė skelbimas, kad ji parduoda savo namą Radviliškyje. Tai vyksta tuo metu, kai politikė teisme nagrinėjama dėl kaltinimų dokumentų klastojimu, turto pasisavinimu ir piktnaudžiavimu tarnyba.

Jolanta Margaitienė parduoda namą (nuotr. VRK / fotoalbumo)

Buvusi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė, šiuo metu tarybos narė Jolanta Margaitienė imasi pokyčių – internete pasirodė skelbimas, kad ji parduoda savo namą Radviliškyje. Tai vyksta tuo metu, kai politikė teisme nagrinėjama dėl kaltinimų dokumentų klastojimu, turto pasisavinimu ir piktnaudžiavimu tarnyba.

4

Naujame skelbime siūlomas 161,22 kv. m mūrinis namas su 6,59 arų sklypu, atskiru pirties ir baseino pastatu, garažu bei sutvarkyta aplinka.

Ką siūlo parduodamas namas?

Skelbime nurodoma, kad name 2025 m. įrengta 8,01 kW saulės elektrinė, yra erdvi įstiklinta terasa, nauja stogo danga ir aptverta teritorija su automatiniais vartais.

Vidaus apdailai naudotos ąžuolo ir bambuko parketlentės, itališkos plytelės, uosio medžio masyvo durys, LED apšvietimas. Namas šildomas dujiniu katilu, grindiniu ir radiatoriniu šildymu, įvestas šviesolaidinis internetas.

Pirmame aukšte – virtuvė, svetainė–valgomasis, koridorius ir WC. Antrame – du miegamieji, vonios kambarys ir drabužinė. Rūsys (30,06 kv. m) – monolitinės perdangos.

Parduodama ir dalis įrangos bei baldų – pagal skelbimą, viskas lieka, išskyrus TV staliuką, du televizorius ir batų suoliuką.

Pardavimo kaina – 255 tūkst. eurų.

Skelbimą galite rasti čia.

Byla

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad J. Margaitienei pareikšti kaltinimai dėl dokumentų klastojimo, piktnaudžiavimo ir savivaldybei priklausančio turto pasisavinimo. Prokuroro teigimu, eidama administracijos direktorės pareigas, ji 2023 m. galėjo suklastoti įsakymą dėl telefono „iPhone“ nurašymo ir, pasinaudodama tarnybine padėtimi, jį pasisavinti kaip neva „sugadintą ir utilizuotą“.

Bylos medžiagoje nurodoma, kad savivaldybei padaryta daugiau kaip 1 tūkst. eurų turtinė žala ir, savivaldybės vertinimu, 26 tūkst. eurų neturtinė žala dėl reputacijos pažeidimo. Kartu su J. Margaitiene teisiamas ir V. Dišlė, kuris, kaip įtariama, tyrimo metu galėjo duoti melagingus parodymus dėl tariamo telefono perdavimo utilizuoti.

Valstybinis kaltintojas teisme prašė J. Margaitienę pripažinti kalta, skirti piniginę baudą bei trejus metus uždrausti dirbti valstybės ar savivaldybės įstaigose. Tuo metu pati politikė ir jos gynėjai kaltinimus neigė ir prašė ją išteisinti.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

2025-12-01 10:54
Įdomu iš kokių pinigų šita pedopartietė susirentė tokios vertės būstą. Juk tikrai ne iš atlyginimo.
