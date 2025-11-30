Prie daugiabučio – įtūžusios mamos ataka: konfliktas dėl vaikų Viktorijai baigėsi liūdnai

Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmai išnagrinėjo bylą, kurioje Viktorija buvo teisiama dėl fizinio skausmo sukėlimo kitam asmeniui.
Teismas nustatė, kad ginčas tarp kaimynų kilo dėl vaikų. Rezultatas toks, kad moteris buvo pripažinta kalta, jai teismas skyrė laisvės apribojimo bausmę ir įpareigojo atlyginti nukentėjusiojo patirtą žalą.
Konfliktą sukėlė vaikų nesutarimai
Bylos duomenimis, liepos 16 dieną, apie 17 valandą, prie daugiabučio namo Vilkaviškyje kilo konfliktas tarp Viktorijos ir nukentėjusiojo.
Dieną prieš tai tarp šių kaimynų vaikų buvo kilę nesutarimų. Jie tęsėsi ir kitą dieną. Kaltinamoji sužinojo, kad nukentėjusysis pasakė jos vaikui, jog jei jos sūnus elgsis netinkamai su jo vaiku, tai jį, anot Viktorijos, žadėjo suspardyti.
Netrukus abiejų vaikų tėvai susitiko prie daugiabučio ir konfliktinė situacija tik dar labiau įsiplieskė.
Nukentėjusysis teisme kalbėjo, kad kaltinamoji priėjo prie jo likus vos keliolikai metrų iki daugiabučio, kuriame gyvena. O tada trenkė delnu jam į nosį:
„Po smūgio man iš nosies pradėjo bėgti kraujas, todėl skubiai nuėjau pas buvusią žmoną, kad ši sustabdytų kraujavimą. Kaltinamoji man sudavė delnu, tuomet susiėmiau už veido ir nuėjau atokiau nuo jos.“
Kaltinamoji tikino tik pastūmusi
Viktorija kaltės nepripažino. Ji tvirtino, kad tik pastūmė vyrą, kuris prieš tai pastūmė ją pačią. Moteris aiškino, jog nukentėjusysis galėjo susižeisti nosį atsitrenkęs į laiptinės duris.
„Aš jam netrenkiau. Mes apsistumdėme, jis mane pastūmė, o aš pastūmiau jį atgal. Taip, jis galėjo nosimi atsitrenkti į duris“, – tikino kaltinamoji.
Kaltinamosios versiją palaikė ir jos mama, mačiusi patį įvykį. Ji teigė nemačiusi, kad dukra būtų sudavusi smūgį delnu į nosį.
Įvykio vietoje kraujo nerado
Įvykio vietoje policija nerado kraujo žymių, tačiau nukentėjusysis į ligoninę kreipėsi po kelių valandų. Medikai fiksavo nosies patinimą, paraudimą ir įtariamą nosies kaulų lūžį, kuris radiologiškai nepasitvirtino.
Specialisto išvadoje konstatuota, kad fizinis skausmas galėjo būti sukeltas dėl smūgio į nosį.
Teismas įvertinęs parodymus konstatavo, kad kaltinamoji sudavė smūgį ir taip sukėlė fizinį skausmą nukentėjusiajam.
Todėl Viktorijai skirta 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmė be intensyvios priežiūros.
Taip pat teismas įpareigojo ją atlyginti 400 eurų neturtinę žalą nukentėjusiajam, sumokant po 100 eurų per mėnesį. Dar beveik 400 eurų moteris turės sumokėti Valstybinio socialinio draudimo fondui ir Valstybinei ligonių kasai.
Šis nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui.
