Šiauliuose išaiškinta šokiruojanti melo schema – štai kaip BMW pažeidimas už 200 eurų baigėsi laisvės atėmimu

Jos istoriją patvirtino ir automobilių serviso meistras, ir kaltę prisiimti sutikęs kitas asmuo. Buvo sukurtas pasakojimas, apgalvotos įvairios detalės, tačiau melo ausys vis dėlto išlindo į dienos šviesą.
Šiaulių apylinkės teisme Dainius ir Egidijus atsidūrė už tai, kad sąmoningai melavo siekdami išgelbėti vairuotoją Jurgitą nuo administracinės atsakomybės už Kelių eismo taisyklių pažeidimus.
Jie abu buvo pripažinti kaltais dėl melagingų parodymų davimo ir nuteisti laisvės apribojimo bausmėmis.
Melavo, kas vairavo BMW
Bylos duomenimis, kovo 14-ąją buvo užfiksuota, kaip Jurgitai priklausančiu automobiliu BMW buvo padaryti KET pažeidimai.
Administracinėje byloje Jurgita iš pradžių nurodė, kad automobilį buvo palikusi remontui pas meistrą (Egidijų – aut. past.), o pati tuo metu dirbo.
Kitas kaltinamasis Dainius, apklaustas kaip liudytojas administracinio nusižengimo byloje, tvirtino, kad tą rytą būtent jis vairavo minėtą BMW.
Vėliau istorija teisme įgavo visai kitą kryptį. Teisme jis jau atvirai pripažino, jog melavo. Vyras pabrėžė, kad davė melagingus parodymus.
Tačiau pasinaudojo teise atsisakyti duoti paaiškinimus ir neatskleidė, kas būtent jo paprašė prisiimti kaltę.
Meistro versija subyrėjo
Automobilių meistras Egidijus pasakojo, kad Jurgita ne vienerius metus pas jį remontavo savo automobilius.
Teisme jis aiškino, kad moteris tą dieną vairuoti negalėjo: „Ji tuo metu dirbo, automobilį buvo palikusi man, kad suremontuočiau. Automobilį iš garažo išsivežė nepažįstamas jaunuolis, kuris norėjo jį pirkti.
Prieš leisdamas sėsti už vairo nufotografavau jo asmens dokumentą. Vėliau policijai pateikiau asmens tapatybės kortelės nuotrauką, kurioje buvo užfiksuotas kitas kaltinamasis Dainius.“
Teismas šiuo pasakojimu nepatikėjo. Sprendime pažymėta, kad nėra pagrindo manyti, jog Egidijus sąžiningai suklydo vertindamas aplinkybes.
Duomenys rodo, kad schema buvo sąmoninga ir nukreipta į tai, jog atsakomybę prisiimtų ne tas asmuo, kuris realiai vairavo BMW.
Teismo paskirtos bausmės
Teismas priminė, kad melagingų parodymų davimas yra traktuojamas kaip baudžiamasis nusikaltimas, net jeigu tai ir nesukelia tiesioginių padarinių.
Teismo vertinimu, tiek Dainiaus, tiek Egidijaus parodymai administracinėje byloje buvo melagingi ir nukreipti į vieną tikslą – padėti Jurgitai išvengti atsakomybės už KET pažeidimus, dėl kurių galiausiai ji vis tiek buvo nubausta 200 eurų bauda ir neteko teisės vairuoti 3 mėnesiams.
Dainiui teismas skyrė 4 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigodamas 10 mėnesių dalyvauti elgesio pataisos programoje ir visą bausmės laiką mokytis ar dirbti, o netekus darbo – registruotis Užimtumo tarnyboje.
Ši bausmė subendrinta su ankstesniu Šiaulių teismo nuosprendžiu, kuriuo Dainiui buvo paskirta 1 metų 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmė. Tad galutinė subendrinta bausmė – 1 metų 9 mėnesių laisvės apribojimas.
Egidijui teismas skyrė 1 metų laisvės apribojimo bausmę, įpareigodamas per pirmuosius 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dalyvauti elgesio pataisos programoje ir visą bausmės laiką dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje.
Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Šiaulių apylinkės teismo rūmus.
