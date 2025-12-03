Vilniaus bare – siaubingas vaizdas: užfiksuota, kaip 3 kartus smogė peiliu ir pabėgo

Teismas nustatė, kad vyras apgaule pasisavino nuomotą siurblį, o po kelių mėnesių viename iš sostinės barų peiliu tris kartus smogė nepažįstamajam.
Subendrinus bausmes, Dariui paskirta 3 metų laisvės atėmimo bausmė. Jei ne visiškas kaltės pripažinimas, vyras už grotų būtų praleidęs daugiau kaip 4 metus.
Pasisavino siurblį
Bylos duomenimis, liepos 2 d. Darius garaže sudarė nuomos sutartį dėl „Karcher“ siurblio ir jį pasiėmė vienai parai. Vaizdo įraše matyti, kaip jis pasirašo dokumentus ir išsineša įrangą. Tačiau kitą dieną jos negrąžino.
Nuomotojas aiškino, kad iš pradžių klientas prašė pratęsti nuomą, o vėliau nurodė neaiškų adresą bei nebeatsiliepė telefonu: „Jo telefonas buvo išjungtas ir daugiau jokių žinių iš jo nesulaukiau.“
Liudytojas patvirtino, kad su kaltinamuoju bandyta susisiekti kelias valandas, tačiau tai rezultatų nedavė. Įmonė patyrė 535 eurų nuostolį.
Darius teisme pripažino kaltę ir teigė siurblį perdavęs pažįstamajam, kurio vėliau neberado: „Turėjome tikslą pasipelnyti. Gailiuosi dėl savo veiksmų.“
Konfliktas bare
Vis dėlto, kur kas skaudesnės Dariaus veiksmų pasekmės laukė po įvykusio konflikto Vilniaus naktiniame bare.
Keli liudytojai pasakojo, kad tarp dviejų grupių kilo žodinis ginčas dėl tvarkos tualete. Tada konfliktas persikėlė į lauką, kur Darius, būdamas apsvaigęs, išsitraukė peilį.
Nukentėjusysis teigė, kad po pirmo stumtelėjimo pamatė peilį kaltinamojo rankoje: „Pajutau dūrį į krūtinę, o paskui – skausmą nugaroje.“
Ekspertai nustatė tris smūgius peiliu, vienas jų – kiauryminis, pažeidęs šonkaulį ir plaučius. Tai sukėlė oro ir kraujo kaupimąsi krūtinplėvėje, o sužalojimai įvertinti kaip sunkus sveikatos sutrikdymas.
Vaizdo įrašai patvirtino incidento eigą: Darius smogė peiliu, o po to nubėgo.
Prisipažino ir gailėjosi
Teisme Darius pripažino abu nusikaltimus. Jis aiškino tą vakarą radęs peilį bare ir jį pasiėmęs. Vyro agresiją esą sukėlė tai, kad jis buvo pastumtas.
„Mane pastūmė, todėl galva atsitrenkiau į laiptus. Peilį panaudojau gynybos tikslais, bet labai gailiuosi“, – sakė jis, sutikęs atlyginti civilinius ieškinius.
Teismas konstatavo, kad kaltinamasis veikė tyčia, pavojingai ir agresyviai, o jo parodymai atitinka surinktus įrodymus. Darius pripažintas recidyvistu.
Už sukčiavimą jam skirta 9 mėnesiai, o už sunkų sveikatos sutrikdymą – 4 metai 6 mėnesiai nelaisvės. Šias bausmes subendrinus ir sumažinus trečdaliu, paskirta galutinė 3 metų laisvės atėmimo bausmė.
Teismas visiškai patenkino civilinius ieškinius. Vilniaus teritorinei ligonių kasai priteista 4 675 eurai. Vienam nukentėjusiajam 535 eurai už prarastą siurblį.
O sužalotam peiliu – 5 tūkst. eurų neturtinė žala. Šis nuosprendis dar gali būti skundžiamas per 20 dienų.
