TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prokuroras prašo išteisinti Aliną Laučienę dėl kurstymo prieš rusakalbius

2025-12-04 14:22 / šaltinis: BNS
2025-12-04 14:22

Vilniaus miesto apylinkės teisme, kur nagrinėjama kurstymu prieš rusakalbius kaltinamos Alinos Laučienės baudžiamoji byla, ketvirtadienį sakydamas baigiamąją kalbą prokuroras Darius Čaplikas paprašė kaltinamąją išteisinti.

Alina Laučienė (nuotr. stop kadras)

Vilniaus miesto apylinkės teisme, kur nagrinėjama kurstymu prieš rusakalbius kaltinamos Alinos Laučienės baudžiamoji byla, ketvirtadienį sakydamas baigiamąją kalbą prokuroras Darius Čaplikas paprašė kaltinamąją išteisinti.

3

„Šiuo atveju manau, kad A. Laučienės paviešinto straipsnio „Lietuvi, tavo šalis pavojuje! Kitataučiai perima valdymą! Atsimerk!“ tiek atskiri teiginiai, tiek straipsnio visuma nėra tokie pavojingi, kad už juos būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė. Todėl prašau Aliną Laučienę, dėl jai inkriminuotos nusikalstamos veikos išteisinti, nes nepadaryta nusikalstama veika“, – baigiamojoje kalboje sakė prokuroras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaltintojas teismo paprašė paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą – panaikinti.

Pasak D. Čapliko, A. Laučienė turi teisę į patirtų išlaidų advokato paslaugoms atlyginimą iš valstybės lėšų.

Buvusi mokytoja, aktyvi Nacionalinio susivienijimo narė 72 metų A. Laučienė kaltinama dėl jos 2023 metais parašyto straipsnio „LIETUVI, tavo šalis pavojuje! Kitataučiai perima valdymą! Atsimerk!“. Kaltinime rašoma, kad jame žeminami Lietuvoje gyvenantys rusakalbiai.

Lietuvos teismo ekspertizės centro lingvistikos ekspertė Samanta Kietytė savo ekspertizės išvadoje rašė, jog A. Laučienės straipsnyje žeminami ir niekinami rusai, žydai, lenkai ir kiti rusakalbiai. 

Tačiau kitas teisme apklaustas lingvistikos ekspertas Laimutis Laužikas, taip pat tyręs A. Laučienės straipsnį, sakė, kad tekste kritikuojamas nenoras mokytis lietuvių kalbos ir pritapti Lietuvoje, tekstas nelaikytinas menkinančiu ar raginančiu diskriminuoti žmonių grupę.

Ekspertas sakė, kad minėtame tekste norima skatinti svetimtaučių integraciją, o ne diskriminaciją. A. Laučienės publikacijoje, jo manymu, matomas tautiškumo kėlimas ir patriotiškumo aukštinimas, o svetimtaučių niekinimo nėra. 

Kaip rašė BNS, kovo mėnesį teismas patenkino prokuroro prašymą ir grąžino bylą prokuratūrai, kuri šį prašymą motyvavo kaltinamojo akto trūkumais bei būtinybe „įvertinti veikos pavojingumą“. Tačiau kaltinamosios advokatas Tomas Januškevičius pateikė skundą Vilniaus apygardos teismui prašydamas bylą grąžinti teismui.

Skundą aukštesnės instancijos teismas patenkino – panaikino nutartį dėl bylos grąžinimo prokurorui ir nurodė ją toliau nagrinėti teisme.

„Prokuratūra neteisėtai pradėjo ikiteisminį tyrimą, neteisėtai perdavė bylą teismui ir paskui neteisėtai ją atsiėmė“, – anksčiau BNS sakė advokatas T. Januškevičius. Gynėjas siekia visiško A. Laučienės išteisinimo.

